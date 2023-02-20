Günümüz çocuklarının vazgeçilmezi olan 100 yıl öncesine ait tabletin görüntüsü ortaya çıktı

CHİP.com'da yer alan bilgilere göre; Science and Invention dergisinin Kasım 1924 sayısında yayınlanan fotoğrafında, kulağında kulaklığıyla masa başına oturmuş, "kitabını" açmış ders çalışan ufak bir kız çocuğu görülüyor. Ancak bu kitap bilinen ders kitaplarından değil. İçinde "geleceğin eğitim teknolojisi" olan bir radyonun bulunduğu ifade ediliyor.

Radyonun iyice yaygınlaştığı, sadece bilim insanları ve mühendislerin değil neredeyse herkesin teknolojinin geleceğine ilişkin tahminlerde bulunduğu günlerden kalan fotoğrafın altında yer alan yazıda şu ifadeler yer alıyor:

"Deri kaplı bir kitap görünümündeki set, hantal alfabelerin ve okuma kitaplarının yerini alacak. Ödevler ufaklıklar için eğlenceye dönüşecek."

Fotoğraf ve altında yer alan ifadeler, teknolojinin gelecekte sunacağı olanaklarla ilgili fikirlerin, günün kabulleriyle sınırlandırılmış olduğunu hatırlatan, bir asır öncesinden gelen bir uyarı gibi görülüyor.

Teknolojinin sunduğu imkanlar üzerine tahminlerde bulunulurken, daha fazla ileri görüşlü olmakta yarar olduğu ifade ediliyor.

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