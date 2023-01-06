Android telefonlara yeni özellik geliyor. Tablet, Laptop ve otomobillere de gelecek

Haber3’te yer alan bilgilere göre, uydu telefonu şirketi Iridium ve çip üreticisi Qualcomm’un açıkladığı işbirliği, bu yılın sonuna doğru üst model Android telefonlara uydu bağlantısı özelliği getirecek.

Apple, iPhone telefonlara bu özelliği Eylül 2022’de getirmişti. Bu özelliği telefonlarına ekleyip eklememe kararı, Android telefon üreticilerine ait olacak.

Iridium şirketi ilk uydusunu 1997’de uzaya göndererek ilk uydu telefonunu hizmete sokmuştu. Şirket 2019’da 75 yeni uyduyla altyapısını güncellemişti.

780 kilometre yükseklikteki bu uydular aracılığıyla Android kullanıcıları dünyanın her noktasından mesaj alıp gönderebilecek.

TABLET, LAPTIOP VE OTOMOBİLLERE DE GELECEK

Bu özelliğin ilerleyen yıllarda tabletler, laptoplar ve otomobillere de eklenmesi bekleniyor.

Bir noktadan sonra bu özelliğin sadece acil durum mesajlarıyla sınırlandırılmayacağı fakat ücretli bir hizmete dönüştürüleceği tahmin ediliyor.

Elon Musk’ın Starlink şirketi de benzer bir şekilde uyduları aracılığıyla internet bağlantısı hizmeti sunuyor.