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Oppo’nun yeni tabletinin özellikleri belli oldu

OPPO Pad 2 modelinin özellikleri açıklandı. İşte detaylar…

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 13:20
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Oppo Pad 2 modelinin özellikleri sızdı

Oppo’nun yeni tabletinin özellikleri belli oldu
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Çinli mikroblog sitesi Weibo OPPO Pad 2’nin kilit özelliklerini duyurdu.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Oppo Pad, 11 inçlik bir panelle gelecek. Aynı zamanda 2800 x 2000 piksel çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan LCD panele ev sahipliği yapacak. Dolby Vision ve HDR10+ desteği de cihazda mevcut olacak.

Oppo Pad 2, 67W hızlı şarjı destekleyen 9.500 mAh bataryadan beslenecek. Bunun dışında Dimensity 9000 yonga seti ile donatılacak. Kutudan çıkar çıkmaz ise Android 13 ColorOS arayüzünü çalıştıracak.

7 ŞUBAT’TA TANITILACAK

Tabletin tasarımıysa 7 Şubat’ta tanıtılacak OnePlus Pad modeline bir hayli benzeyecek. Ayrıca burada bir yeniden markalanma durumu söz konusu olabilir. Ancak şu an için ne OPPO ne de OnePlus’tan buna yönelik bir açıklama gelmedi.

Geçen sene tanıtılan Oppo Pad modelinin teknik özellikleri şöyle;

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