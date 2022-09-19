'Montrö Bildirisi' davası ertelendi

104 emekli amiralin, Nisan 2021’de, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve üniformasıyla gittiği tarikat evinde cüppe ve sarıklı fotoğrafları basına sızan Tuğamiral Mehmet Sarı’ya ilişkin açıklama yaptığı için “suç işlemek için anlaşma” gerekçesiyle haklarında dava açıldı.

Davada ilk duruşma mart ayında, ikinci duruşma ise haziranda görüldü. Amiraller, bugün üçüncü kez yargıç karşısına çıktı.

Davayı izleyen gazeteci Müyesser Yıldız’ın sosyal medya hesabından yayınladığı bilgilere göre duruşmada Cumhurbaşkanlığı avukatının gelmesi beklendi. Cumhurbaşkanlığı avukatının beklenmesi sanık avukatlarının tepkisine neden oldu.

“Savcının sağlık raporu aldığını belirterek sözü geçici savcıya verdi. Savcı geçici olarak atandığını kaydederek esas hakkında mütalaayı hazırlamak için bir sonraki celseye kadar süre istedi” diyen Yıldız, duruşmasının 7 Ekim’e ertelendiğini açıkladı.