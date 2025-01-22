Haftanın dizisi: Dizi sektöründe 11 hafta sonra zirvenin sahibi değişti. Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine ve TİAK verilerine göre, çekimleri Mardin’de gerçekleştirilen ‘Uzak Şehir’ (Kanal D), 3 puanı aşkın rekor artış yaşadığı haftada 13.49 reytingle liderlik koltuğuna oturdu. Böylece, ‘Kızılcık Şerbeti’nin (Show TV) 11 bölümdür devam eden liderlik serisi sona erdi.

Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın rol aldığı ‘Uzak Şehir’, sosyal medyada da en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyor.

Zombi ordusuna karşı mücadele

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Kamil Çetin’in yaptığı, Şafak Sezer’in hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde olduğu Poll Films imzalı ‘Kutsal Damacana 5: Zombi’, ara tatilin ilk hafta sonunda gişe açılışını 134 bin 112 kişiyle yaptı. 17 Ocak’ta vizyona giren filmin kadrosunda ayrıca Ersin Korkut, Aslı Bekiroğlu, Nergis Kumbasar, Nilgün Belgün, Onur Büyüktopçu, Erhan Yazıcıoğlu gibi isimler bulunuyor.

Film; Fikret, Asım ve Artin'in, ezeli düşmanları İblis’in bu kez oluşturduğu zombi ordusuna karşı mücadelesini anlatıyor.

Bengü ve Mustafa Ceceli’nin ‘Kervan’ı

Haftanın şarkısı: Bengü ve Mustafa Ceceli’nin düet şarkısı ‘Kervan’, BNG Müzik etiketiyle yayınlandı. Sözleri ve müziği Zeki Güner’e ait şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yapmış.

Ayrılık sonrası sevgiliye olan sitemi anlatan şarkıya, Samet Eruzun ve Ümit Şahin’in yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. İkili, hoş bir çalışmaya imza atmış. Dinleyeni bol olsun.

Paha Biçilmez Pişmanlıklar

Haftanın kitabı: Bir yazarlık okulu olan ‘MasterCamp Usta Yazarlarla Yazarlık Atölyesi’ katılımcıları tarafından oluşturulan ‘Paha Biçilmez Pişmanlıklar’ isimli öykü kitabı, Destek Yayınları’ndan çıktı.

Kitap, ‘ertelemek, geç kalmak ve fırsatlar’ teması etrafında şekillenen etkileyici öykülerden oluşuyor. Toplam 14 yazarın kaleminden çıkan bu hikâyeler, insan yaşamının dönüm noktalarına, karar anlarına ve kaçan fırsatların ardında bıraktığı izlere odaklanıyor.