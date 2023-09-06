11 yaşındaki çocuğu istismar edenlerin avukatı AKP’li il başkanı çıktı. 8 ay sonra tahliye edildiler

Halk TV'de Şule Aydın'ın sunduğu Kayda Geçsin programında gazeteci Timur Soykan, Hakkari'de 11 yaşındaki Esra'nın 3 kişinin cinsel istismarına uğradığını ve 8 ay sonra zanlıların tahliye edildiğini anlattı.

AŞİRET BASKI YAPIYOR

Esra'ya köyden Nihat Yılmaz, Veysi Yılmaz ve Zahir Yılmaz'ın 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu ve yaralı bir şekilde akrabaları tarafından bulunduğunu söyleyen Soykan, "O bölgede aşiret gerçeğini bilirim. İddiaya göre bu kişiler Esra'ya bu kötülüğü yapan tecavüzü kayda aldıklarını ve birini söylerse yayınlayacaklarını ve onu öldüreceklerini söylüyor" diye anlattı.

HEMŞİREYE DURUMY ANLATTI

Hastaneye kaldırılan Esra'nın kendisini tedavi eden hemşireye durumu anlattığını ve daha sonra şikayetçi olduğunu anlatan Soykan, "Bu 3 kişi hakkında soruşturma başlatılıyor ve tutuklanıyorlar. HTS kayıtlarında da Esra ile bu şahısların iletişim kurulduğu ortaya çıkıyor. Baz sinyali de var. Adli Tıp kontrolünde tecavüz de tespit ediliyor. Ancak raporda, erkek DNA'sı olduğu ama kadın DNA'sı ile karıştığı için kimliğin belirsiz olduğu yazıyor. Raporda meni de bulunmasına rağmen bu belirsizlik nedeniyle bu tutuklular tahliye ediliyor" dedi.

TAHLİYE OLDULAR, ESRA ÖLDÜ MÜ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Köy meclisinin aileye şikayetin geri alınması için Esra'nın ailesine baskı yapıldığını da anlatan Soykan, "Çocuğu korumuyorsa bir yargı neden var. Bunlar tahliye edildikten 10 gün sonra Esra kendi öldürüyor. Bunun hiç mi sorumlusu yok" ifadesini kullandı.

Soykan, Esra'nın ölümün ardından bile köy meclisinin baskısının devam ettiğini söyledi. Esra'nın annesinin de bu olaylar sonucunda beyin kanaması nedeniyle öldüğünü söyleyen Soykan, babanın diğer çocuklarını korumak için şikayetini geri aldığı öğrenildi.

AKP İL BAŞKANI

AKP İl Başkanı Zeydani Kara, sanıkların avukatı olduğunu açıklayan Soykan "Böyle rastlantı olur mu?" diye sordu.

Soykan annenin "Sizin İŞID'den farkınız yok diyerek yolda gördüğü tecavüzcülerin yakasına yapıştığını, bu olaydan bir ay sonra da beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiğini belirtti.

Soykan'ın anlatımları şöyle:

1- Esra’yı “sana acil bir şey söylememiz lazım, akşam ahıra gel” diyerek kandırıyorlar.

2- Esra akşam ahıra gittiğinde Esra’yı kaçırıp şiddet uygulayıp, tecavüz ediyorlar.

3- Tecavüzcüler, tecavüz ettikleri anları kayıt altına alıyor.

4- Esra’yı da birine söylerse kaydı yaymakla ve öldürmekle tehdit ediyorlar…

5- Tecavüzcüler, Esra’yı kayalıklardan aşağı atıyorlar. Oradan geçen arıcılar (biri kuzeni) Esra’yı bulup hastaneye götürüyor.

6- Esra olayı hastanede bir hemşireye anlatıyor, deliller toplanıyor. Bu 3 tecavüzcü tutuklanıyor.

Deliller:

- Esra’nın paramparça olmuş kıyafetleri

- Esra’yı sabah bulan arıcılar ve kuzeni

- Hastanede olayları anlattığı Ayşe hemşire

- HTS kayıtları (telefon sinyalleri)

- Baz istasyonu kayıtları (konum sinyalleri)

- Adli Tıp kontrolünde tecavüz ve meni bulgusu

- ESRA’NIN BEYANI

7- Tutuklanan 3 tecavüzcü 8 ay sonra adli tıp raporuyla “SERBEST” bırakılıyor.

Gerekçe:

- Adli Tıp Raporu’na göre tecavüz ve meni var fakat rapora “erkek DNA’sı kadın DNA’sına karıştığı için kimlik tespit edemiyoruz” yazılıyor ve serbest kalıyorlar.

8- Bunun üzerine zanlıların avukatının AKP il başkanı olduğu ortaya çıkıyor…

9- Esra artık aramızda değil, tecavüzcüler serbest bırakıldıktan 10 gün sonra intihar etti…