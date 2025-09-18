Cimbom Şampiyonlar Ligi'nde vitrine çıkıyor! İşte Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının muhtemel ilk 11'leri...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray, Almanya Bundesliga'nın köklü ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Bu dev mücadele öncesi iki takımın muhtemel ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon ilk kez sahneye çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, turnuvanın ilk haftasında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

EINTRACHT FRANKFURT-GALATASARAY MAÇINDA MARCO GUIDA DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Guida’nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti yapacak. 4. hakem görevini Daniele Chiffi üstlenecek.

VICTOR OSIMHEN ALMANYA'YA GÖTÜRÜLMEDİ

Nijeryalı forvet Victor Osimhen, milli takımda yaşadığı ayak bileği sakatlığı nedeniyle Frankfurt maçında forma giyemeyecek. Sağlık ekibinin yoğun çabalarına rağmen deneyimli golcü, iyileşme sürecini tamamlayamadı ve Almanya’ya götürülmedi.

FRANKFURT VE GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Eintracht Frankfurt: Zetterer, Brown, Collins, Koch, Theate, Chaibi, Hojlund, Doan, Can Uzun, Bahoya, Burkardt.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Sanchez, Eren, Lemina, Torreira, İlkay, Sara, Yunus, Barış Alper Yılmaz.

