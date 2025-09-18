Cimbom Şampiyonlar Ligi'nde vitrine çıkıyor! İşte Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının muhtemel ilk 11'leri...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon ilk kez sahneye çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, turnuvanın ilk haftasında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
EINTRACHT FRANKFURT-GALATASARAY MAÇINDA MARCO GUIDA DÜDÜK ÇALACAK
Karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Guida’nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti yapacak. 4. hakem görevini Daniele Chiffi üstlenecek.
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin Eintracht Frankfurt maçı öncesi sözleri olay oldu!
Eintracht Frankfurt maçı Galatasaray'a 3 milyon euroya mal olabilir!
VICTOR OSIMHEN ALMANYA'YA GÖTÜRÜLMEDİ
Nijeryalı forvet Victor Osimhen, milli takımda yaşadığı ayak bileği sakatlığı nedeniyle Frankfurt maçında forma giyemeyecek. Sağlık ekibinin yoğun çabalarına rağmen deneyimli golcü, iyileşme sürecini tamamlayamadı ve Almanya’ya götürülmedi.
FRANKFURT VE GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'LERİ
Eintracht Frankfurt: Zetterer, Brown, Collins, Koch, Theate, Chaibi, Hojlund, Doan, Can Uzun, Bahoya, Burkardt.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Sanchez, Eren, Lemina, Torreira, İlkay, Sara, Yunus, Barış Alper Yılmaz.
Yediği gol olay olmuştu! Nihat Kahveci'den İrfan Can Eğribayat için flaş iddia
Alanyaspor maçı sonrası daha fazla dayanamadı! Fenerbahçe efsanesi 'Yapı'yı kimin kurduğunu açıkladı
Spor yazarları Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendirdi! "Bu sezon nasıl bitecek?"