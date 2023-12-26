12 şehit varken Sinan Oğan'ın Londra'daki keyifli anları tepki çekti. Fotoğrafı balık restoranının sahibi paylaştı

Türkiye 22 Aralık Cuma günü ve 23 Aralık Cumartesi gününde terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu şehit olan 12 kahraman askerimiz için tek yürek oldu.

Yurdun dört bir yanında şehitlerimiz için yürüyüşler düzenlenip terörü lanetleyen sloganlar atıldı.

Londra'da ortaya çıkan ve 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde aday olan ve ikinci turda da Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan'a ise tepki yağdı.

LONDRA'DA ORTAYA ÇIKTI

Uzun bir süredir sessizliğini koruyan Oğan, Londra'nın ünlü bir Türk lokantasında ünlü şef Hüseyin Özer ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

KEYİFLİ HATIRA FOTOĞRAFI

Hüseyin Özer'in paylaştığı hatıra fotoğrafında Sinan Oğan'ın gülerek verdiği poz tepki çekti.

12 şehit verdiğimiz günlerde Londra'dan keyifli hatıra fotoğrafı paylaşımı yapan Sinan Oğan'a vatandaşların tepkisi çığ gibi büyüdü.

Özer'in paylaştığı fotoğrafta, “Restoranımda sizi ağırlamak gerçekten bir zevkti. İyiliğiniz ve varlığınız gerçekten özel kıldı. Harika bir misafir olduğunuz için teşekkür ederim!” ifadeleri yer aldı.

26 BİN 740 LİRALIK ATKISI GÜNDEM OLDU

Sinan Oğan’ın hatıra fotoğrafında üstünde bulunan 915 dolar (26 bin 740 lira) değerindeki Louis Vuitton marka atkısı da sosyal medya da gündem oldu.

SEÇİM SONRASI SERVETİNDEKİ ANİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Oğan, seçimin ardından Ankara'da aldığı villa, arazi ve lüks araçla uzun süre konuşulmuştu. "Plana sadık kal" diyerek seçimin ikinci turunda Erdoğan'ı destekleyen Oğan'ın servetindeki ani büyük artış, tartışma konusu olmuştu.

Oğan, servetindeki artışla ilgili olarak, "Bu bir tesadüf. Ben zaten varlıklı bir insanım. Seçimden sonra yeni bir yatırım yaptım" ifadelerini kullanmıştı.