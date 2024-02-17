Sinan Oğan'ın TÜRKSAM'ı vakıf oldu. Karar Resmi Gazete’de

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Sinan Oğan'ın TÜRKSAM'ı vakıf oldu. Karar Resmi Gazete’de
Sinan Oğan'ın başkanlığını yürüttüğü Türkiye Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla vakıf statüsüne geçti.

2004 yılında kurulan ve Sinan Oğan'ın başkanlığını yaptığı Türkiye Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (TÜRKSAM), vakıf statüsüne geçti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla vakfın adı, "Türkiye Uluslararası İlişkiler, Eğitim ve Stratejik Araştırmalar Vakfı" olarak tescil edildi.

Vakfın kısaltması ise, "TÜRKSAM VAKFI" olarak belirlendi.

Mal varlığının 1 milyon lira olduğu belirtilen vakfın amacı da şu şekilde açıklandı:

"Yurtiçinde ve yurtdışında ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde; Eğitim, ekonomi, enerji, kültür, turizm, sanat, tarih, siyaset, hukuk, teknoloji, sağlık, çevre ve sosyal hizmet alanlarında stratejik araştırmalar yapmak, bu kapsamda bilginin üretilmesini ve paylaşılmasını sağlamak vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir"

14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna ATA İttifakı'nın adayı olarak katılan Sinan Oğan, 28 Mayıs’ta yapılan ikinci turda ise “Plana sadık kal” diyerek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermişti.

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