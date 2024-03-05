13 bin 560 adet satış ile o marka zirveye oturdu 'En çok satılan 10 otomobil'

Otomobil satışları yaklaşık olarak 106 bin adetle tüm zamanların Şubat ayı rekorunu kırmış oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) resmi internet sitesinde yayımlanan yeni rapora göre, otomobil satışları 2023 yılının Şubat ayına göre yüzde 39.67 artış göstererek 82,277 adete kadar yükseldi.

Aynı raporda ayrıca, hafif ticari araç pazarında da bu durum yüzde 6.6 artış gösterdiği, böylece 23,713 adet seviyesine kadar çıktığı belirlendi.

Ocak-Şubat döneminde ise otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 40.6’lık bir artışla 185,691 adet seviyesine kadar yükseldi. Otomotiv sektörünün, 10 yıllık şubat ayı ortalamasının ise yüzde 112.6 arttığı belirlenmiş oldu.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ARAÇLAR

ODMD’nin yayımladığı raporda ayrıca, Ocak-Şubat aylarında satılan otomobillerin yüzde 66,9'nun benzinli, yüzde 14,8'nin hibrit, yüzde 10,9'nun dizel, yüzde 6,7'sinin elektrikli, yüzde 0,8'inin ise otogazlı (LPG) otomobillerin oluşturduğu bilgisine de yer verilmiş durumda. Ayrıca, otomobil satışlarının yüzde 77,8'inin 1600cc’nin altındaki araçlarda gerçekleştiği de rapora eklenmiş durumda.

ODMD’nin resmi internet sitesinde yayımlanan bu rapora göre, otomatik şanzımanlı araçlar satışlardan yüzde 89,1, manuel şanzımanlı araçlar ise yüzde 10,9’luk bir pay aldığı da görüldü.

ODMD tarafından yayımlanan bu raporda ayrıca en çok satan otomobil markaları da yer almakta.

İŞTE EN ÇOK SATAN 10 OTOMOBİL MARKASI

FIAT- 13.560 adet

RENAULT- 12.903 adet

CITROEN- 7.730 adet

FORD- 7.145 adet

VOLKSWAGEN- 6.730 adet

TOYOTA- 6.487 adet

OPEL- 6.326 adet

PEUGEOT- 6.142 adet

CHERY- 5.006 adet

HYUNDAI- 4.753 adet