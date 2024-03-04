Uçan otomobilin fiyatı belli oldu Satışa az kaldı, ön siparişler tamam

Kaynak: CNBC
Uçan otomobilin fiyatı belli oldu Satışa az kaldı, ön siparişler tamam
Tesla tarafından desteklenen ABD'li teknoloji şirketi Alef Aeronautics'in piyasaya süreceği uçan otomobilin fiyatı sonunda açıklandı. Otomobil 2025 yılında satışa çıkacak.

Ön sipariş almaya başlanan Alef Aeronautics 300 bin dolar olarak açıklandı.

ABD'li teknoloji devi Alef Aeronautics, uçak otomobili piyasaya sürmek için gün saymaya başladı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla tarafından destek verilen Alef Aeronautics'in yeni piyasaya süreceği uçan otomobil Model A'nın fiyatı da artık belli oldu. Otomobil ABD'de 300 bin dolar fiyatla satışa sunulacak.

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Şirke Model A için şimdiden 2850 adet ön sipariş alındığı duyuruldu. Ön sipariş için firmanın internet sitesine 150 dolarlık bir depozito yatırmak yeterli oluyor.

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Aracın ne zaman üretimi tamamlayıp satışa geçeceği de netleşmiş durumda. Alef’in CEO’su Jim Dukhovny "Bir aksilik olmazsa ilk otomobil 2025 sonunda üretilecek" diye konuştu.

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