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Depremlerden sonra 13 filmin vizyon tarihi ertelendi

Mahsun Kırmızıgül'ün yönetip senaryosunu yazdığı "Prestij Meselesi" filmi 3 Şubat Cuma günü vizyona girmişti. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası Boyut Film filmi vizyondan çekti. Prestij Meselesi ile birlikte toplam 13 filmin vizyon tarihi de ertelendi. 

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 11:10
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13 sinema filminin vizyon tarihi depremlerden sonra ertelendi

Depremlerden sonra 13 filmin vizyon tarihi ertelendi
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Kahramanmaraş merkezli çifte deprem sinema salonlarını da vurdu. Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği ‘Prestij Meselesi’ 3 Şubat’ta vizyona girmişti . Ancak 3 gün sonra Türkiye'yi yas aboğan depremler meydana geldi. 

Mahsun hemen filmi vizyondan çekip afet bölgesine koştu. Posta'da yer alan habere göre; Gonca Vuslateri’nin kaleme aldığı ‘Cenazemize Hoş Geldiniz’ 10 Şubat’ta seyirci ile buluşacaktı, kısmet olmadı.

Murat Yıldırım, Bestemsu Özdemir ve Şahin Kendirci’nin rol aldığı ‘Nefes-Yer Eksi İki’ de başka bahara kaldı.

Uğur Güneş, Ezgi Şenler ve Yeşim Salkım’ın başrolünde olduğu ‘Serçenin Gözyaşları’, ‘Kadınlara Mahsus’, ‘Çok Aşk’, ‘Murat Göğebakan’, ‘Her Şeye Rağmen’, ‘Mucize Aynalar’ ve ‘Benim Babam Bir Kahraman’ da şubatta beyazperdede büyük bir rekabetin içine girecekti. Yeni tarihleri belli olmadı.

Ertelenen yapımlardan; ‘Dedemin Gözyaşları’ 1 Eylül’de, ‘Serçenin Gözyaşı’ 20 Ekim’de, ‘Güven Bana’ 24 Kasım’da, ‘Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası’ 15 Aralık’ta vizyona girecek.

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