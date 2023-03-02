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Aşk-ı Memnu filminden ilk fotoğraf geldi. Yeni Behlül ve Adnan Bey yan yana 

'Aşk-ı Memnu'nun Bihter adıyla yapılacak filminin Adnan Bey'i Osman Sonant ile yeni Behlül'ü Boran Kuzum ilk kez bir araya geldi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 15:31
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Yeni Behlül ve Adnan Bey yan yana! Aşk-ı Memnu filminden ilk fotoğraf geldi

Aşk-ı Memnu filminden ilk fotoğraf geldi. Yeni Behlül ve Adnan Bey yan yana 
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Yayınlandığı döneme damga vuran ve başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre'nin oynadığı Aşk-ı Memnu dizisi "Bihter" adıyla film oluyork. Filmin iki başrolünden yan yana ilk fotoğraf geldi.

YENİ ADNAN VE BEHLÜL'DEN İLK POZ

Merakla beklenen Bihter filminde Adnan Bey'i oynayacak olan Osman Sonant ile yeni Bihter'i Boran Kuzum bir araya geldi. Yan yana poz veren ikilinin fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"ADNAN BEY DAHA YAKIŞIKLI BEHLÜL'E BAKMAM"

Filmde Bihter'i Farah Zeynep Abdullah, Behlül'ü Boran Kuzum, Nihal'i Helin Kandemir, Firdevs Hanım'ı Hande Ataizi, Peyker'i Nezaket Erden, Beşir'i Lorin Merhart, Matmazel'i ise Ebru Özkan oynayacak.

Öte yandan Bihter'in yeni Adnan'ı ve Behlül'ü sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirilmişti. Adnan Bey'i oynayacak olan Osman Sonant'ı Bühlül'ü oynayacak Boran Kuzum'dan daha yakışıklı bulan sosyal medya kullanıcıları "Adnan daha yakışıklı, Behlül'e bakmam" yorumları yapmaya başladı.
 

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