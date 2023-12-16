130 kiloluk kadından ameliyatta çıkan doktorları şok etti

Balıkesir'de yaşayan Sema Tekin, vücut ağırlığının 130 kilograma ulaşması ve günlük hayatını sürdürememesi nedeniyle zor bir durumda olduğu bildirildi.

Göbek bölgesindeki aşırı yağlanma nedeniyle hareket etmekte güçlük çeken Tekin, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Ana Bilim Dalı'na başvurdu.

Burada, dokuz saat süren bir operasyonla vücudundan 25 kilogram yağ dokusu çıkarıldı. Ameliyat sonrası, Tekin'in hareket kabiliyeti önemli ölçüde iyileşti ve 100 kilograma kadar kilo verdi.

Kendisi, artık rahatlıkla yürüyebildiğini ve sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

Prof. Dr. Betül Gözel, hastanın hayat kalitesinin düşük olduğunu ve ameliyatın risklerini anlatarak, hastanın bu riskleri göze alarak operasyona karar verdiğini belirtti.

Ameliyat sırasında, damarlardaki genişleme nedeniyle oluşan risklere karşı dikkatli bir şekilde çalışıldı ve az kan kaybı sağlandı.

Gözel, bu tür ameliyatların genellikle 3-5 kilogram yağ çıkarılmasıyla sınırlı olduğunu, ancak Tekin'den çıkarılan yağ miktarının literatürde nadir görülen bir durum olduğunu açıkladı.

Ameliyatın hacmi ne kadar büyük olursa, eşlik eden risklerin de o oranda yüksek olduğunu vurguladı.

Bu olay, obeziteyle mücadelede cerrahi müdahalenin önemini ve bu tür operasyonların potansiyel risklerini gözler önüne serdi.

Aynı zamanda, hastaların ve cerrahların, sağlık için büyük adımlar atarken karşılaşabilecekleri zorlukları ve kararları da yansıdı.