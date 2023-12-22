50 yıldır doktora gitmeyen kadının vücudundan çıkan şey doktorları şok etti

Denizli'de doktorlardan çok korkan 67 yaşındaki Zeliha Çaylan, 50 yıl boyunca hastaneye gitmediği bildirildi.

Boynunda büyüyen 2 kiloluk guatr, yüzünü değiştirdi ve nefes almasını zorlaştırdığı ifade edildi.

Sonunda dayanamayıp hastaneye giden Çaylan, başarılı bir ameliyatla guatrından kurtulduğu bildirildi.

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Pekdemir, guatrın tiroit bezinin hastalığı olduğunu ve çeşitli belirtiler gösterdiğini söyledi.

Çaylan ise hastalığına rağmen ameliyattan korkmadığını ve diğer hastalara da cesaret etmelerini tavsiye ettiğini belirtti.

Başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşan Zeliha Çaylan ise hastalığıyla ilgili olarak yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

“KORKULACAK BİR ŞEY YOKMUŞ”

Zeliha Çaylan “Ben bu hastalığı 50 sendir taşıyorum. Sonucunda böyle oldum. Ameliyattan korka korka gelmedim. En sonunda sıkıştırınca geldim. Hastalığı olan herkes gelsin, benim gibi olmasın, hastalık büyümesin. Korkulacak bir şey yokmuş” sözlerini kullandı.

“PSİKOLOJİK OLARAK DEPRESYONA KADAR GİDEBİLİRLER”

Op. Dr. Mehmet Pekdemir, Fazla çalışan tiroit bezinin çeşitli sorunlara neden olabileceğini dile getirdi.

“Öncelikle az çalışma durumlarında vücutta halsizlik, yorgunluk, saç dökülmesi, deri kuruması, tırnak kırılması, ağız kuruluğu, gözyaşı bezindeki sıvıların azalmasına bağlı olarak göz kuruluğuna kadar giden ve birçok sıkıntı olur. Bu hastalar halsiz ve bu hastalar halsiz ve yorgundur. Hızla kilo alırlar. Uyku halindedirler hatta psikolojik olarak depresyona kadar gidebilirler.” diyen Op. Dr. Mehmet Pekdemir, şunları söyledi:

“HIZLA KİLO KAYBINA KADAR GİDEN BİR TAKIM SIKINTILAR ORTAYA ÇIKAR”

“Kan tetkiklerinde ortaya çıkar genellikle tetkikleri yapıldıktan sonra, tespit edilirse buna örnek tedaviler verilir. Aksine fazla çalışan hipertofik dediğimiz halk olarak zehirli guatr olarak söylenen vakalar ise çarpıntı, terleme, ellerde titreme, deride terleme ve hızla kilo kaybına kadar giden bir takım sıkıntılar ortaya çıkar”