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Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurular başlıyor

Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partiler ve seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenler yarından itibaren adaylık başvurusu yapabilecek.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 13:15
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14 Mayıs Seçimleri için Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurular yarın başlıyor

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurular başlıyor
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Yüksek Seçim Kurulu'nun 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine yönelik takvimine göre, cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce ve seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin Kurula yapacakları adaylık başvuruları yarın başlayacak.

Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, YSK'ya yapacakları adaylık başvurusu 20 Mart saat 17.00'de sona erecek. Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi ise 23 Mart saat 17.00'de dolacak.

Seçmenler tarafından aday gösterilecekler için gerekli 100 bin imza 22 Mart-27 Mart arasında toplanacak.

31 Mart'ta Remsi Gazete'de yayımlanacak

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak. İşte 14 Mayıs seçimlerinde önemli tarihler

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