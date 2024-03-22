14 Mayıs seçimlerinde çuvallayan Bekir Ağırdır’ın KONDA’sının 31 Mart tahmini şaşırttı

Kaynak: Oksijen
14 Mayıs seçimlerinde çuvallayan Bekir Ağırdır’ın KONDA’sının 31 Mart tahmini şaşırttı
KONDA Araştırma Şirketi Genel Müdürü Bekir Ağırdır son yazısında yerel seçimleri değerlendirdi. AKP’nin zorluk yaşamasının tek sebebinin Yeniden Refah Partisi’nin ayrı aday çıkarmasının olmayacağını belirten Ağırdır, İBB yarışında moral üstünlüğün İmamoğlu’nda olmasına rağmen belirsizliğin devam ettiğini yazdı.

Araştırmacı – Yazar Bekir Ağırdır’ın yönettiği KONDA Araştırma Şirketi, geçtiğimiz yıl genel seçimlerde Kılıçdaroğlu’nun anketlerde önde olduğunu açıklamış seçim sonrası büyük tepki çekmişti.

SAHADA BÜROKRASİ VAR

Bu kez yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ağırdır, “Erdoğan uzun bir süredir artık AK Parti örgütünden çok bürokrasiyle sahaya müdahale ediyor. Bu da parti örgütünün enerji ve kapasitesinde kayda değer eksilmeyi üretiyor. Yerel seçim için seçilen adayların büyük kısmı Murat Kurum da dahil örgütten değil bürokrasiden geliyor” ifadelerini kullandı.

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İMAMOĞLU’NUN KAZANMASI MUHALEFETE UMUT OLUR

İstanbul’da asıl yarışın İmamoğlu ile Erdoğan arasında olduğunu belirten Ağırdır, “İmamoğlu’nun kazanması hem CHP hem muhalefet kanadında yeni hizalanmaları tetikler. Daha önemlisi umutsuz muhalif seçmen için bir umutlanma kaynağı olur” yorumunda bulundu.

İSTANBUL’DAKİ YARIŞ HALA BELİRSİZ

Bekir Ağırdır, Gazete Oksijen'de yer alan yazısında İstanbul yarışında İmamoğlu'nun önde olduğunu belirterek DEM partinin aldığı oy oranına dikkat çekti, seçimin hala belirsiz olduğu yorumunu yaptı.

Ağırdır, AKP’nin handikabının yalnızca YRP’nin ayrı aday çıkarması olmadığını savundu.

MORAL ÜSTÜNLÜK İMAMOĞLU’NDA

Ağırdır "Moral üstünlük İmamoğlu'nda" diyerek yine de İmamoğlu’nun kesin kazanacağını söylemek için henüz erken" diye yazdı ve şunları söyledi:

"İstanbul’da İmamoğlu ile Kurum yarışı varsa da herkes biliyor ki aslında yarış Erdoğan ile İmamoğlu arasında. O nedenle geleceğe dair en önemli işaret İmamoğlu’nun kazanması olur. Genel denge değişmese de İmamoğlu’nun kazanması hem CHP hem muhalefet kanadında yeni hizalanmaları tetikler. Daha önemlisi umutsuz muhalif seçmen için bir umutlanma kaynağı olur."

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