Belediye başkan adayının üzerine ağaç devrildi! İnanılmaz görüntüler

Kaynak: DHA
Belediye başkan adayının üzerine ağaç devrildi! İnanılmaz görüntüler
Saadet Partisi’nin Burdur Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaret ederken devrilen bir ağacın altında kaldı. Ayağı kırılan Ersan, tedavisi sonrasında tekerlekli sandalyeyle seçim çalışmalarına devam etti.

Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan adayı Adnan Ersan ile belediye meclis üyesi adayı oğlu Taha Ersan (38), 5 Mart'ta, esnaf ziyareti yaptıkları sırada rüzgar nedeniyle devrilen 5 metre uzunluğundaki andız ağacının altında kaldı.

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DURUMU İYİ

Baba ile oğlu ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ersan'ın sol ayağı kırılırken, oğlunun durumunun iyi olduğu belirtildi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Adnan Ersan, bugün Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, oğlu Taha Ersan ve partililere ile Gazi Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı.

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HEMEN SAHAYA İNDİ

Tekerlekli sandalyede seçim çalışmalarını sürdüren Adnan Ersan, "Allah'a şükürler olsun, bugünden itibaren sahalara indik. Sayın milletvekilimizin de katılımı ile bu mübarek cuma günü inşallah çalışmalarımız bereketli geçer. Milli Görüş belediyeciliğini Burdur'umuza yaşatmak için, hep beraber, el birliğiyle yaşamak için göreve talip olduk. Halkımız teveccüh yaparsa, inşallah bunu birlikte yaşayacağız" dedi.

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“TEKRAR KOŞTURMAYA DEVAM EDECEK”

Burdur Milletvekili Şerafettin Kılıç da "Değerli başkanıma tekrar geçmiş olsun dileğimi iletiyorum. İnşallah sağlığına kavuşacak ve Burdur için koşturmaya, daha bir gayretle koşturmaya devam edecek. Burdurluya iyi hizmet edeceği kanaatindeyim" diye konuştu.

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