14 Mayıs seçimlerinin kaderini belirleyecek oluşum kuruldu. Milyonlarca oyun peşine düşecekler

Türkiye 14 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi için sandık başına gidecek. Meclis için 600 vekil seçilecekken 14 Mayıs seçimlerinde 4 isim Cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1 şartı arandığı için her bir oyun bile önemi var. 50+1 şartı nedeniyle adaylar ittifak ve destek turlarına çıkmış safları sıkılaştırmak için adımlar atmıştı.

HER BİR OY ÖNEMLİ

medyatava'da yer alan habere göre Türkiye kritik seçime giderken, her bir oyun önemi daha da artarken seçmen iradesinin sandığa eksiksiz yansıması amacıyla Oy Birliği Platformu kuruldu.

Oy Birliği'nin tanıtım videosunda, 2015 Genel Seçimleri'nde bir milyon 344 bin 224, 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde bir milyon 109 bin 260, 2019 Yerel Seçimleri'nde bir milyon 883 bin 106 oyun geçersiz sayıldığına dikkat çekilerek, "İradenizin tam ve eksiksiz yansıması için Oy Birliği" denildi.

"Tarafsızlık ve şeffaflığı temel ilkeler olarak benimseyen, güçlü demokrasi için, rengi ne olursa olsun her Oy’un eşit derecede önemli olduğuna inanan ve her görüşten vatandaşın bir araya gelerek oluşturduğu bir sivil toplum platformuyuz." diyerek misyonlarını açıklayan Oy Birliği, Demokrasimize ve milletimizin ferasetine inancı tam olan bir platformuz. Bu ferasetin ortaya koyacağı milli iradenin güvenliğini sağlamak ve demokratik değerlerin korunabilmesi için her birimizin bilinçlenmesinin önemini ve bunu ülkemizde yaygınlaştırmayı görev edindik. Her bir oyun birliğimize olan katkısının farkında olarak bir oyun ne kadar önemli olduğunu ve bir iradeyi koruyabilmenin ne demek olduğunu bilerek bu yola çıktık. Bizler demokrasi tarihimizin kilometre taşı olacak her bir seçimin ne kadar önemli olduğunu biliyor ve bu sorumluluğun ne demek olduğunu hissediyoruz. Her bir oyun korunabilmesi için ne kadar çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz." açıklamasında bulundu.

Oy Birliği amaçlarını ise şu şekilde duyurdu:

- Halk iradesinin sandığa eksiksiz yansıması

- Seçimlere katılımcı sayısının artırılması

- Geçersiz oyların en aza indirilmesi

- Sandığa yansıyan halk iradesinin korunması ve doğru şekilde kayıt altına alınması

- Ülke genelinde katılımcı demokrasi anlayışının yaygınlaşması öncelikli ve temel amaçlarımızdır

Faaliyetlerini ise Oy Birliği, "Öncelikli amaçlarımız doğrultusunda gönüllülerimize yönelik seçim öncesi, seçim sırası ve seçim sonrası süreçleri kapsayan eğitim faaliyetleri düzenliyoruz. Seçmenin bilinçlendirilmesine yönelik hazırladığımız eğitici içerikleri her platformdan seçmene ulaştırıyoruz. Seçmeni hem oy vermeye hem de oyunu doğru kullanmaya teşvik eden iletişim kampanyaları hazırlıyoruz." şeklinde açıkladı.

Oy Birliği 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimi için hedeflerini, "31 bin 124 gönüllümüzle İstanbul’da görev almayı, bir sonraki seçimlerde eğitim faaliyetlerimizi ülke genelinde yüz yüze gerçekleştirmeyi, katılımcı bir anlayışla büyüme ivmemize hız kazandırmayı, eğitim faaliyetleriyle birlikte, akademik çalışmalarla da ülkemizin seçim süreçlerine ve demokratik gelişimine katkı sunmak." diyerek ifade etti.

www.oybir.org üzerinden demokrasi için gönüllü olma çağrısı yapıldı.