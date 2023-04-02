'Ben Atatürk’ün kızıyım' diyen kapalı kadından alkışlanan konuşma: Bir paket makarna bulgura tav olmam asla da oy vermem

Editör: Gülsüm Acıyan

'Ben Atatürk’ün kızıyım' diyen kapalı kadın, "Ben AKP'den ne bir paket makarnaya ne de bir paket bulgura tav olacak bir insan değilim. Sokakta dilenirim ama asla AKP'ye oy vermem. Ben Atatürk'ün kızıyım." diye konuştu.

Türkiye, 14 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanı'nı seçmek üzere sandığa gidecek. Seçimlere az bir zaman kala vatandaşa "Kime oy vereceksiniz?" soruları sorulmaya başlandı.

İlave TV’nin gerçekleştirdiği sokak röportajında ise bir vatandaşın ifadeleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

İlave TV muhabiri vatandaşa 'AKP'ye oy verdin mi?' diye sorunca vatandaş "Hayır vermedim. Vermeyeceğim. Vermem de" yanıtını verdi.

"BEN ATATÜRK'ÜN KIZIYIM"

Vatandaş sözlerine şöyle devam etti:

"Çünkü ben AKP'den ne bir paket makarnaya ne de bir paket bulgura tav olacak bir insan değilim. Sokakta dilenirim ama asla oy vermem. Ben Atatürk'ün kızıyım. Bugün bir savaş çıktı diye herkes memleketini satıp gidiyor. Son nefesime kadar ben bayrağımı savunurum. Ülkemde kalırım kanımın son damlasına kadar gerekirse savaşırım ben. Asla terk etmem ülkemi. Kalleş olacağıma dönek olacağıma ölürüm daha iyi."