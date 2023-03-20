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Seçmen listeleri bugün askıya çıkarılacak

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için takvim işliyor. Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular dün başladı. Seçmen listeleri de bugün askıya çıkarılacak.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 04:56
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14 Mayısta yapılacak seçimler için seçmen listeleri askıya çıkıyor

Seçmen listeleri bugün askıya çıkarılacak
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(AA) Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Milyonlarca seçmen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimlerinde oy kullanacak.

Seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular başladı. Seçmenler tarafından aday gösterilecekler için 100 bin imza gerekiyor. O imzalar 22-27 Mart arasında ilçe seçim kurullarında toplanacak.

Siyasi partilerin cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları için son gün ise 23 Mart.

YSK'DA KURA ÇEKİLECEK

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak. Böylece devletin zirvesindeki makam için propaganda dönemi başlayacak.

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulalarındaki yerleri 1 Nisan'da, ittifakların ve siyasi partilerin yerleri ise 8 Nisan'da belirlenecek. Bunun için Yüksek Seçim Kurulu'nda kura çekilecek.

Siyasi partilerin seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerini teslim tarihi 9 Nisan'da sona erecek. Milletvekili kesin aday listeleri 19 Nisan'da ilan edilecek.

Seçmen listeleri ilçe seçim kurullarınca bugün askıya çıkarılacak. Listeler 2 Nisan'da askıdan indirilecek. Adres değişiklik işlemlerini henüz tamamlayamayan depremzede seçmenler de bu tarihe kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Hasta ve engellilerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmesi için başvurular bugün başlayacak. 'Seyyar sandık kurulu talep formu' ile muhtarlıklara müracaat yapılacak.
 

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