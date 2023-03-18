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YSK kararı yayımlandı. Oy kullanılacak gümrük kapıları belirlendi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan seçmenlerin oy kullanacağı gümrük kapılarını açıkladı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 21:47
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Yüksek Seçim Kurulu yurt dışındaki seçmenler için oy kullanacakları gümrük kapılarını açıkladı

YSK kararı yayımlandı. Oy kullanılacak gümrük kapıları belirlendi
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(AA)- YSK'nin Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanılacak gümrük kapılarına ilişkin kararı yayımlandı.

Karara göre, gümrük kapılarında oy verme işlemi 27 Nisan 2023 Perşembe günü saat 08.00'de başlayacak ve 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat 08.00'de başlaması, 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabileceği gümrük kapıları şöyle:

"Gürbulak, Aktaş, Türkgözü, Sarp, Kapıkule, Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli, Karkamış Üzümlü, Esendere, Kumlu, Cilvegözü, Öncüpınar, Çobanbey, Dereköy, Akçakale, Habur Kapıköy karayolu, Şakirpaşa, Esenboğa, Antalya, Çardak, Diyarbakır, Hasan Polatkan, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Süleyman Demirel, İstanbul, Sabiha Gökçen, Adnan Menderes Erkilet, Konya, Dalaman, Bodrum-Milas, Samsun Çarşamba, Trabzon, Zonguldak Çaycuma havalimanları ile Kuşadası, Ayvalık, Çeşme, Derince, Mersin, Taşucu, Bodrum ve Samsun."

SON TARİH 12 NİSAN

Öte yandan, oy verme işlemlerinde görev almak üzere bazı ilçelerde geçici gümrük kapısı seçim kurulları da oluşturulacak.

Her bir geçici gümrük kapısı seçim kurulu; kendilerine bağlı olarak üçer adet sandık kurulu oluşturacak, ancak lüzum gördüğü takdirde sandık kurulu adedini artırmaya veya azaltmaya, oy verme saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerini (sekiz saatlik dilimler halinde) belirlemeye yetkili olacak.

Geçici gümrük kapısı seçim kurullarının kurulma işlemleri 30 Mart 2023 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar tamamlanacak. Oluşuma ilişkin imzalı tutanak ve yemin metninin bir sureti YSK'ye gönderilecek.

Kararda ayrıca sandık kurullarının da 12 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar kurulması işlemlerinin tamamlanması gerekecek.

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