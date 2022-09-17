17 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çocuk tacizcisini minibüsün içinde tekme tokat dövdüler

Çocuk tacizcisini minibüsün içinde tekme tokat dövdüler

İstanbul Bağcılar’da bir dolmuş şoförünün 14 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edildi. Çocuğun ağabeyleri olduklarını söyleyen kişiler, dolmuş içerisinde şoförü tekme tokat dövdü.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 16:35
Takip Et

14 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen dolmuş şoförü dayak yedi

Çocuk tacizcisini minibüsün içinde tekme tokat dövdüler
+
Aa
-

 İstanbul'un Bağcılar ilçesinde çalışan bir dolmuş şoförünün, 14 yaşındaki çocuğu sosyal medyadan taciz ettiği iddia edildi.

Bağcılaranlık isimli Instagram hesabından paylaşılan görüntülerde; şoför, çocuğun ağabeyi olduğu iddia edilen kişi tarafından dayak yiyor.

Şoför karakola gidelim diyen kişilere “hayatım yanar” yanar diyerek de yalvardı.

Şoför ve araç içerisinden alınan paraların emniyete teslim edildiği aktarılan paylaşıma düşülen not şöyle:

"Bağcılarda sosyal medya üzerinden 14 yaşındaki bir kızı t*ciz eden dolmuş şoförü olduğu söylenen kişi, kızın abileri tarafından darp edilmiş. Videoyu çeken kişinin yaptığı açıklamaya göre kanıt amaçlı çekildiği ve alınan paranın polise teslim edildiği söylendi."

 

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
1
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
2
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
3
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
﻿Eski MHP il başkanından zehir zemberek sözler: Ülkücülük devam MHP'lilik bitti
4
﻿Eski MHP il başkanından zehir zemberek sözler: Ülkücülük devam MHP'lilik bitti
﻿Eski MHP il başkanından zehir zemberek sözler: Ülkücülük devam MHP'lilik bitti
﻿Putin: Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ağırlaşmasından çok endişeliyiz
5
﻿Putin: Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ağırlaşmasından çok endişeliyiz
﻿Putin: Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ağırlaşmasından çok endişeliyiz
﻿Akşener'in 'yurt dışına gider misin?' diye sorduğu öğrenciden yanıt: Koşa koşa giderim
6
﻿Akşener'in 'yurt dışına gider misin?' diye sorduğu öğrenciden yanıt: Koşa koşa giderim
﻿Akşener'in 'yurt dışına gider misin?' diye sorduğu öğrenciden yanıt: Koşa koşa giderim
﻿Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur Türkiye'ye getirildiği iddia edildi. Erk Acarer açıkladı
7
﻿Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur Türkiye'ye getirildiği iddia edildi. Erk Acarer açıkladı
﻿Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur Türkiye'ye getirildiği iddia edildi. Erk Acarer açıkladı
﻿Türk Askerinin Kore savaşına katılışından bu yana 72 yıl geçti. İşte siyah beyaz fotoğraflarla Kore'ye gidişin öyküsü
﻿Türk Askerinin Kore savaşına katılışından bu yana 72 yıl geçti. İşte siyah beyaz fotoğraflarla Kore'ye gidişin öyküsü
﻿Türk Askerinin Kore savaşına katılışından bu yana 72 yıl geçti. İşte siyah beyaz fotoğraflarla Kore'ye gidişin öyküsü
﻿Kocaeli'de hayatının şokunu yaşadı
﻿Kocaeli'de hayatının şokunu yaşadı
﻿Kocaeli'de hayatının şokunu yaşadı
﻿Pişkin hırsızlar kamerada
﻿Pişkin hırsızlar kamerada
﻿Pişkin hırsızlar kamerada
﻿WhatsApp uzun zamandır beklenen 'çevrim içi gizleme' özelliğini uygulamaya getirdi
﻿WhatsApp uzun zamandır beklenen 'çevrim içi gizleme' özelliğini uygulamaya getirdi
﻿WhatsApp uzun zamandır beklenen 'çevrim içi gizleme' özelliğini uygulamaya getirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.