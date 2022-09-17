Çocuk tacizcisini minibüsün içinde tekme tokat dövdüler

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde çalışan bir dolmuş şoförünün, 14 yaşındaki çocuğu sosyal medyadan taciz ettiği iddia edildi.

Bağcılaranlık isimli Instagram hesabından paylaşılan görüntülerde; şoför, çocuğun ağabeyi olduğu iddia edilen kişi tarafından dayak yiyor.

Şoför karakola gidelim diyen kişilere “hayatım yanar” yanar diyerek de yalvardı.

Şoför ve araç içerisinden alınan paraların emniyete teslim edildiği aktarılan paylaşıma düşülen not şöyle:

"Bağcılarda sosyal medya üzerinden 14 yaşındaki bir kızı t*ciz eden dolmuş şoförü olduğu söylenen kişi, kızın abileri tarafından darp edilmiş. Videoyu çeken kişinin yaptığı açıklamaya göre kanıt amaçlı çekildiği ve alınan paranın polise teslim edildiği söylendi."