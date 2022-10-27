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Minibüste yüksek sesle müzik dinlediler! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde minibüste yüksek sesle müzik açan iki yolcuya, diğer yolcular tarafından uyarılınca ortalık birbirine girdi. Yaşanan arbede anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 14:11
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Minibüste yüksek sesle müzik dinlediler! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Minibüste yüksek sesle müzik dinlediler! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
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İHA'nın haberine göre; Olay, dün öğlen saatlerinde Esenyurt’tan Büyükçekmece istikametine giden bir minibüste yaşandı. Madde kullandıkları iddia edilen biri kadın iki yolcu, minibüse bindi. Kısa süre sonra kadın yolcu telefonundan son ses müzik açarak dinlemeye başladı.

Kucağında çocuk olan başka bir kadın ise “Şarkıyı kısabilir misin” diyerek tepki gösterdi. Bu durum üzerine erkek şahıs ise kadına küfürler savurarak bağırmaya başladı. Minibüste bulunan diğer yolcular ise erkek şahsa tepki gösterince tartışma çıktı. Şehir eşkiyası dakikalar boyunca diğer yolculara hakaret ve küfür ederken, vatandaşlar araçtan inmek zorunda kaldı. Daha sonrasında iki şahıs minibüsten indirilirken, yaşanan o tartışma anları minibüsteki bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

 

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