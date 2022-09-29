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TOKİ tartışmalı konut ihalesini iptal etti

TOKİ, Kanal İstanbul'un çevresine kurulacak 844 konutluk projesini, sunulan tekliflerin ödeneğin çok üzerinde olması gerekçesiyle iptal ettiğini duyurdu.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 09:22
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TOKİ Kanal İstanbul'un tartışmalı konut ihalesini iptal etti

TOKİ tartışmalı konut ihalesini iptal etti
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ, tartışmalı proje Kanal İstanbul güzergahındaki Arnavutköy Baklalı köyünde 4 etap halinde inşa edilecek konutlar için ihale düzenlemişti. 844 konutluk 1. Etap için gerçekleştirilen ihale, TOKİ tarafından iptal edildi. İhalenin iptal gerekçesi, “Bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin/yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması” şeklinde duyuruldu.

Sözcü'en Özlem Güvemli'nin haberine göre; ihalesi iptal edilen Kanal İstanbul'un yanı başında TOKİ tarafından inşa edilecek 844 konutluk proje için 7 Eylül'de “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı çıkmıştı.

İhalesi iptal edilen konut projesi kapsamında Baklalı Köyü'nde 115 bin metrekarelik inşaat yapılacaktı. Alan; “Yenişehir (Avrupa Yakası) Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etap” imar planlarında “Özel Proje Alanı ve Kentsel Gelişme Alanı” fonksiyonuna sahip.

Planlanan proje kapsamında 40 adet blokta, 844 adet konut, 10 adet dükkan ve 1 adet camii inşaatı ile çevre düzenlenmesi yapılacak. Blokların yükseklik sınırı 21.50 metre.

PROJENİN BEDELİ 491.6 MİLYON TL

Projenin bedeli de  491 milyon 666 bin 296 TL olarak hesaplanmıştı. İnşaat çalışmalarının 24 ayda bitirilmesi planlanıyordu. Proje alanının 259 metre doğusundan Kanal İstanbul geçiyor. İnşaatların yapılacağı alan Sazlıdere Barajı'nın uzun mesafe koruma alanı sınırında yer alıyor.

DİĞER İHALELER SONUÇLANMADI

Kanal İstanbul'un çevresine kurulacak Yenişehir için Baklalı köyünde yapılacak 716 konutluk 2.etap toplu konut projesinin ihalesi de 13 Eylül günü düzenlendi. İhalenin sonucu henüz açıklanmadı. 621 konutluk 3. Etabın ihalesi 28 Eylül'de yapıldı ve teklifler değerlendirme aşamasında gözüküyor.  826 konutluk 4. Etabın ihalesi ise 12 Ekim'de gerçekleştirilecek.

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Köle tüccarları
29.09.2022 09:35
İçki haram diyenler sigarada haram mekru deyip kendinizi kandirin alınan haram. Vergilerden de imamların maaşlarını ödeyin  
 
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