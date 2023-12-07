Avrupa devi holding iflas etti. Almanya'daki iki iştirakçisi de iflasını istedi

Avrupa'nın önde gelen emlak ve perakende holdinglerinden Signa iflas etti. Signa'nın Almanya'daki iki iştiraki daha iflas başvurusunda bulundu. Signa Almanya, Avusturya ve İsviçre'de bazı büyük mağazaları da bünyesinde barındırıyordu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Avrupa devi holding iflas etti. Almanya'daki iki iştirakçisi de iflasını istedi

Yeniakit'in haberine göre, Avrupa’nın önde gelen emlak ve perakende holdinglerinden biri olan Signa, küresel ekonomik kriz nedeniyle iflas ettiğini duyurdu.

Grup, New York’taki Chrysler Binası’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda önemli projeye sahipti. Signa’nın iflası, Avrupa’daki emlak krizinin derinleştiğine işaret ediyor.

Signa, Avusturyalı işadamı Rene Benko tarafından yönetiliyordu. Grup, birkaç yüz ayrı şirketten oluşan karmaşık bir yapıya sahipti.

Signa’nın ana şirketi, borçlunun elinde yeniden yapılanma işlemleri için başvuruda bulundu. Ancak grup, Almanya’daki iki iştirakini de iflasa sürükledi. Bu iştirakler, Frankfurt/Main ve Münih’te faaliyet gösteriyordu.

Signa’nın iflası, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) endişelerini doğruluyor. ECB, Euro Bölgesi’nin ticari emlak piyasasının uzun süre zorluklarla karşılaşacağı uyarısında bulunmuştu. Bu durum, sektördeki finansal kurumlar ve yatırımcılar için önemli riskler oluşturabilir.

İFLAS AVRUPA EMLAK PİYASASINDA DEPREM ETKİSİ YARATTI

Signa’nın iflası ayrıca, kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in raporunu da teyit ediyor. Moody’s, Signa’nın iş yapısını “Opak ve karmaşık” olarak nitelendirmişti. Moody’s, Signa’nın banka kredilerinin çoğunun teminatlı olduğunu belirtmişti.

Ancak kredi teminatı olarak rehin verilen varlıkların değerlerinin düşmesinin, bankalar için daha büyük kayıplara yol açabileceğini vurgulamıştı.

Moody’s, Signa’nın iflasının Avusturya, Almanya ve İsviçre’deki bazı bankaların kredibilitesi ve karları üzerinde olumsuz bir etki yaratacağını söylemişti. Moody’s, bu yılın son çeyreğinde takipteki kredilerde ve risk maliyetlerinde bir artış beklediğini de belirtmişti.

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