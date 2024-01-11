Bayiler sıfır araç satmıyor zam üstüne zam geliyor. Otomobilde her şey 2 ay öncesine döndü

Yeni yıl diyince akla ilk gelen kelime zam oluyor. İşte sıfır otomobiller de zam furyasında nasibini alıyor. Yeni yılla birlikte sıfır araçların fiyatları yükselmeye başladı. Zam oranı şimdilik yüzde 3 ila 10 arasında arttığı belirtiliyor.

Sıfır araçların yüzde 5 ile 7 arası zam geldiğini belirten satış yetkilieri 10 gün önce 1 milyon 600 bin liraya satılan aracın şimdiki fiyatının 1 milyon 760 civarına çıktığını belirtti. Piyasaya yeni gelen 2024 modellerde zam sinyali verildiği iddia ediliyor.

'AKŞAMA BİLE ZAM GELEBİLİR' İDDİASI

Bir başka satış yetkilisine göre 0,99 faiz oranıyla 300 Bin lira krediyle kampanyaları olduğunu belirtti. Ancak alıcıların bir başka iddiası var. O da araçlara fiyat verilmediği gibi "Akşama bile zam gelebilir" yanıtı verildiği yönünde.

ZAM İKİNCİ ELE YANSIYACAK MI?

Yeni yıl zamlarıyla birlikte piyasadaki en ucuz otomobil 783 bin liradan 813 bin liraya çıktı.Şu anki zam oranları 2023 model sıfır araçlar için...2024 model araçların bayilere geldiğinde fiyatların tekrar zamlanacağı ileri sürülüyor.