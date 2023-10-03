Yumurtaya dev zam. Markete giren şok olacak

Editör: Ersoy Özdem

Yanlış ekonomi politikaları yüzünden her geçen gün değer kaybeden Türk Lirasının yanında, enflasyonun da 3 haneleri bulması vatandaşları markete girmekten alıkoyan bir durum haline getirdi.

Hal böyleyken vatandaşlar en temel gıda ürünlerini dahi alırken iki kere düşündüğü zamanları yaşıyor.

Gazeteci-Yazar Mehmet Faraç sosyal medya hesabından bu duruma tepki gösterdi.

PİYASA ANARŞİSİNİ DURDURACAK BİR DEVLET YOK MU BU ÜLKEDE?

Sosyal medya hesabından en temel gıda ürünlerinden birisi olan yumurta fiyatlarının son zamanlarda fahiş bir şekilde artmasını eleştiren Faraç, tepkisini şu şekilde dile getirdi: “Marketlerde son bir haftada fiyatların nasıl fahiş oranlara ulaştığını kaç kişi sorguluyor?

Denetimsiz ortamda zam ve vurgun piyasa terörüne dönüştü? Nasıl oldu da, geçen hafta 69 liraya satılan 30 yumurta 95 liraya çıktı?

Piyasa anarşisini durduracak bir devlet yok mu bu ülkede?”