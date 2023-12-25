16.3 milyon takipçili kadın futbolcu Lehmann’ın tatil fotoğrafı olay yarattı

Aston Villa'nın forvet oyuncusu, liglerin ara verdiği dönemde Instagram'da saunada dinlenirken çekilmiş fotoğraflarını yayınladı.

Jakuzi ve saunadaki fotoğraflarda yıldız oyuncu dar ve siyah bikinisiyle poz verdi.

24 yaşındaki yıldız oyuncu paylaşımının altına şunları yazdı: Beden ve zihin için rekreasyon.

Hayranları sıcak görüntülere özenle yorum yaptı.

Biri takipçisi, "Aman Tanrım", bir diğeri ise şunu ekledi: Çok güzel.

Üçüncü bir takipçi de Lehmann’a övgüler yağdırarak "Mükemmel ve harika." yorumunda bulundu.

Lehmann'ın Instagram'da 16,3 milyon takipçisi var ve bu da onu bu platformda en çok takipçiye sahip futbolcu yapıyor.

Aston Villa'nın forvet oyuncusu, Kadınlar Süper Lig sezonunun ilk yarısı sonrası tatilde kendini bulmaya çalışıyor.

Forvet, sıralamada dokuzuncu sırada yer alan Aston Villa ile altı lig maçında forma giydi ve Bristol City ve West Ham'ın dört puan önünde yer alıyorlar.