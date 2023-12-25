Abdullah Avcı transfer dönemindeki hedeflerini açıkladı

Bugün gerçekleştirilen Turkuvaz Medya Spor Zirvesi’ne katılan Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ocak ayı transfer dönemine dair açıklamalarda bulundu.

Transfer sürecinde adım adım ilerleyeceklerini söyleyen deneyimli teknik direktör, “Bizdeki süreç biraz farklı. Kısa ve orta vadede bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Devre arası transferleri zordur. Trabzonspor’un menfaatleri önemlidir. Ona göre hareket edeceğiz. Adım adım ilerleyeceğiz. Çalışıyoruz. Olmazsa da yarışmada bu seneki hedeflerimiz daha farklı. En iyisini yapmaya, geliştirmeye, sonuç almaya, Trabzonspor’un olduğu yerde kazanma duygusu vardır. Bunu her maç aynı şekilde oynamaya çalışacağız.” ifadelerini kullandı.