Galatasaray'dan Icardi Djiku pozisyonuna dair Fenerbahçe'ye olay suçlama

Trendyol Süper Lig’in 18. Haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe Stadyumu’nda oynanan mücadelenin 22. Dakikasında Icardi ile Djiku’nun girdiği ikili mücadele sonrası Arjantinli golcü ceza sahası içinde yerde kaldı.

Sarı-kırmızılıların penaltı beklediği pozisyonda hakem Arda Kardeşlerin oyunu devam ettirmesi yoğun tepkiye neden oldu.

Mücadele sonrasında yaşanan pozisyon gündem olurken iki takım sosyal medyadan atışmaya başladı.

Olayla ilgili yeni bir açıkalama yapan Galatasaray, “Tüm kamuoyunca penaltı olduğu kabul edilen bir pozisyonu yok saymanın, karşılığında manipüle edilmiş video görüntüleriyle elle oynama serzenişinde bulunmanın, zevksiz geçen derbide kaleyi bulan şutu olmamasına rağmen çeşitli çıkışlarla hedef saptırmanın futbolumuza katacağı hiçbir değer yoktur. Rakip takımın yöneticilerinin yaptığı bu tür açıklamalar, futbola tutkuyla bağlı insanımızı manipüle ederek yanlışa yönlendirmek ve ülke futbolunu geriletmekten başka bir amaca da hizmet etmeyecektir. Saygılarımızla” ifadelerini kullandı.