Galatasaray'dan Icardi Djiku pozisyonuna dair Fenerbahçe'ye olay suçlama

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'dan Icardi Djiku pozisyonuna dair Fenerbahçe'ye olay suçlama
Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'dan Icardi-Djiku pozisyonuna dair yeni açıklama geldi.

Trendyol Süper Lig’in 18. Haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe Stadyumu’nda oynanan mücadelenin 22. Dakikasında Icardi ile Djiku’nun girdiği ikili mücadele sonrası Arjantinli golcü ceza sahası içinde yerde kaldı.

Sarı-kırmızılıların penaltı beklediği pozisyonda hakem Arda Kardeşlerin oyunu devam ettirmesi yoğun tepkiye neden oldu.

Mücadele sonrasında yaşanan pozisyon gündem olurken iki takım sosyal medyadan atışmaya başladı.

Olayla ilgili yeni bir açıkalama yapan Galatasaray, “Tüm kamuoyunca penaltı olduğu kabul edilen bir pozisyonu yok saymanın, karşılığında manipüle edilmiş video görüntüleriyle elle oynama serzenişinde bulunmanın, zevksiz geçen derbide kaleyi bulan şutu olmamasına rağmen çeşitli çıkışlarla hedef saptırmanın futbolumuza katacağı hiçbir değer yoktur. Rakip takımın yöneticilerinin yaptığı bu tür açıklamalar, futbola tutkuyla bağlı insanımızı manipüle ederek yanlışa yönlendirmek ve ülke futbolunu geriletmekten başka bir amaca da hizmet etmeyecektir. Saygılarımızla” ifadelerini kullandı.

ekran-goruntusu-2023-12-25-214352.png

İlgili Haberler
Noel arifesinde çarpıcı mektup: FIFA Brezilya'yı uzaklaştırmakla tehdit etti
Abdullah Avcı transfer dönemindeki hedeflerini açıkladı
Abdullah Avcı transfer dönemindeki hedeflerini açıkladı
Fenerbahçe deplasmanda fark attı. Averaj farkıyla yerini korudu
16.3 milyon takipçili kadın futbolcu Lehmann’ın tatil fotoğrafı olay yarattı
Arda Güler'e İspanya'dan 3 talip birden
Son Haberler
Samsun'da trafik kazası Gündem
Samsun'da trafik kazası
Beşiktaş'ta kimsenin yapamadığını Serdar Topraktepe yaptı Spor
Beşiktaş'ta kimsenin yapamadığını Serdar Topraktepe yaptı
Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı İşte Ataklı'nın kesilip biçilmemiş o konuşması Gündem
Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı İşte Ataklı'nın kesilip biçilmemiş o konuşması
Süleyman Soylu'nun 'Teröristlerin ayakkabı numarasına kadar biliyoruz' dediği video yeniden gündem oldu Video
Süleyman Soylu'nun 'Teröristlerin ayakkabı numarasına kadar biliyoruz' dediği video yeniden gündem oldu
Deprem olmadan dahi yıkılma tehlikesi varmış. 72 kişiye mezar olan İSİAS Otel hakkında şaşırtan gerçek Gündem
Deprem olmadan dahi yıkılma tehlikesi varmış. 72 kişiye mezar olan İSİAS Otel hakkında şaşırtan gerçek
Noel arifesinde çarpıcı mektup: FIFA Brezilya'yı uzaklaştırmakla tehdit etti Spor
Noel arifesinde çarpıcı mektup: FIFA Brezilya'yı uzaklaştırmakla tehdit etti