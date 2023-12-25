Kamera şakası değil! Kulüplerin istemediği Büyükekşi'ye özel ödül verildi

Kaynak: Haber Merkezi
Kamera şakası değil! Kulüplerin istemediği Büyükekşi'ye özel ödül verildi
Kulüplerin istifasını talep ettiği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Mehmet Büyükekşi Fotomaç Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi’nin ardından Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödülleri sahiplerine verildi.

Spor dünyasından pek çok ünlü ismin bir araya geldiği ödül töreninde Mehmet Büyükekşi’ye verilen ödül tartışma yarattı.

Bu sezon yaşanan skandal olayların ardından pek çok kulübün istifasını istediği TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin Fotomaç Özel Ödülü’ne layık görülmesi taraftarların tepkisini çekti.

Ödüle layık görülen diğer isimler ise şöyle:

Turkuvaz Medya Onur Ödülü: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella

Türk Voleybolunda Tarih Yazanlar Ödülü: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik

Unutulmazlar Ödülü: Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatlarını kaybeden Hatayspor'un sportif direktörü Taner Savut ile Ganalı futbolcusu Christian Atsu. Taner Savut'un eşi Pınar Savut'a ödülü, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi.

Kadın Futbolu Üstün Başarı Ödülü: A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası

Yılın Kalecisi: Galatasaraylı Fernando Muslera

Yılın Golcüsü: Galatasaraylı Mauro Icardi

Yılın Sol Stoperi: Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı

Yılın Sağ Beki: Galatasaraylı Sacha Boey

Yılın Sol Kanat Oyuncusu: Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu

Yılın Sağ Stoperi: Adana Demirsporlu Semih Güler

Yılın Sol Beki: Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu

Yılın Sağ Kanat Oyuncusu: Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci

Yılın Orta Saha Oyuncusu: Beşiktaşlı Gedson Fernandes

Yılın 10 Numarası: Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür

Yılın Takımı: Galatasaray

Yılın Teknik Direktörü: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk

Yılın Başkanı: Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek

A Spor Ziraat Türkiye Kupası Özel Ödülü: Fenerbahçe

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