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  • 1800 yıllık tarihi yazıtın şifreleri ortaya çıktı. Yazıtta saklı sırların çözülmesi tam 17 yıl sürdü

1800 yıllık tarihi yazıtın şifreleri ortaya çıktı. Yazıtta saklı sırların çözülmesi tam 17 yıl sürdü

Manisa'da 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip Aigai Antik Kenti'nde yapılan kazılar tarihe ışık tutuyor. 17 yıl önce kazılarda bulunan 1800 yıllık 3 parça mermer yazıtın sırrı çözüldü.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 17:15
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17 yıldır sırlarının çözülmesi için uğraşılan 1800 yıllık tarihi yazıtın şifreleri ortaya çıktı

1800 yıllık tarihi yazıtın şifreleri ortaya çıktı. Yazıtta saklı sırların çözülmesi tam 17 yıl sürdü
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Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Köseler Mahallesi sınırlarındaki tarihi 2 bin 700 yıllık geçmişe dayanan Aigai Antik Kenti'nde devam eden kazılar sürerken, kazılarda ele geçirilen eserlerin tarihe ışık tutması amacıyla, eserler üzerindeki çalışmalar da sürüyor.

Kentte 2004 yılında başlayan kazı çalışmalarının ertesi yılında meclis binasında bulunan 3 parça mermer birleştirilerek tercümesi yapıldı.

YAZITTAKİ VERGİ DETAYI

Detaylı olarak ele alınarak deşifresi yapılan yazıtın sırrı ortaya çıktı. Yazıtta, Aigai halkının Roma imparatoruna 'Fortunatus' isimli elçiyi göndererek, keçi derisinden alınan vergilerin her gelen toplayıcı tarafından farklı alınmasıyla ilgili şikâyetini bildirip, bu durumun çözüme kavuşmasını talep ettiği belirtilirken, Aigai halkının şikâyet ve talebini dikkate alan Roma İmparatoru'nun ise keçi derisinden alınan vergileri 6'da 1 oranında sabitlediğini ve bu kurala uymayanların cezalandırılması için talimat verdiği çözümlendi.

Aigai Antik Kenti'nde süren kazılara başkanlık eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, yazıtın kentin ekonomisinin keçi ve keçi derisi üzerine olduğunun kanıtlanması açısından önemine dikkati çekti.

Doç. Dr. Sezgin, şu bilgileri paylaştı:

"Aigai'de ilk kazı çalışmaları 2004 yılında başladı. Kazı çalışmalarının başladığı meclis binasında ertesi yıl bir yazıta ait 3 mermer parça ele geçti. Prof. Dr. Hasan Malay tarafından yazıt üzerinde kısmen çalışılmıştı ve tercümesi yapılmıştı."

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