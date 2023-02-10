Büyük suç duyurusu. 170 avukat sorumluların cezalandırılması için dava açtı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden sonra can kaybı sayısı 10 bin 342’ye yükselirken yaralı sayısı 74 bin 242 ve yıkılan bina sayısı da 6 bin 444 olarak açıklandı.

Türkiye’nin farklı illerindeki barolara bağlı 170 avukat depremde yıkılan binaların sorumlularının cezalandırılması için Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na dava açtı. Açılan davada şüpheli olarak, depremlerde yıkılan binaların müteahhitleri, yapı ruhsatı veren, iskan ruhsatı veren ve denetim görevini yerine getiren kişiler görülürken, bu kişilerin ‘bilinçli taksirle öldürme suçu’ ile yargılanmaları talep edildi.

TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇUNUN İŞLENDİĞİ AÇIKTIR

Yapılan dava açıklamasında, ‘’06.02.2023 tarihinde meydana gelen ve ülkemizin pek çok ilinde yıkıma yol açan depremler nedeniyle, ilgili Deprem Yönetmeliği’ne uygun olmayan yapılar inşa eden müteahhitler, yine depreme dayanıklı olmayan yapılara ruhsat, imar ve iskân veren yetkililer ve Sayın Savcılığınızca tespit edilecek sair diğer şüphelilerin taksirle öldürme suçunu işlemiş olmaları nedeniyle haklarında kamu davası açılması talepli suç duyurumuzdan ibarettir. Somut Olay Yönünden TCK m. 85/2 Uyarınca Hükme Bağlanan Taksirle Öldürme Suçunun İşlendiği Açıktır.’’ denildi.