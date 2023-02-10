Haluk Levent iyilik için yola çıktı yandaşlar linç ediyor. Yardım paraları daha güvenli diye onlara gönderildiği için yandaşlar ayaklandı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından 10 ilde yıkım yaşandı. Depremin ilk gününde "yollar çöktü, havalimanlarında pistler zarar gördü" gibi gerekçelendirmelerle afet bölgesine kurtarma ekibi desteği ve depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik malzemelerin iletiminde gecikmeler yaşandı. Bunun üzerine Çeşitli gruplar gönüllü olarak bölgeye ulaşmak için seferberlik başlattı. Haluk Levent, Oğuzhan Uğur ve AHBAP sivil dayanışma seferberliğinde öne çıkan isimlerden oldu.

Türkiye genelinde meydana gelen bütün afetlerde ilk dakikadan itibaren ülke genelinde örgütlenip yardım toplayan ve bu yardımları afetzedelere ulaştırmakla defalarca gündeme gelen Ahbap Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından da bölgeye yardıma koştu.

AHBAP'A SİBER SALDIRI

Haluk Levent’in kurucusu olduğu dayanışma ve paylaşım platformu AHBAP Derneği’ne dün öğlen saatlerinden akşama kadar çok yoğun siber saldırı düzenlendiği öğrenildi. Saldırıların yurt içinden ve mobil ağa sahip bir trafik ile yapıldığı düşünülüyor.

ÇIĞ GİBİ BÜYÜYEN DAYANIŞMA İKTİDAR CEPHESİNİ RAHATSIZ ETTİ

İktidarın deprem öncesi ve sonrasındaki tutumu ile eleştirilirken sivil dayanışmanın çığ gibi büyümesi iktidar kanadını rahatsız etti.

İktidara yakınlığı ile bilinen Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, Kahramanmaraş'taki depremlerde meydana gelen yıkımın hafifletilmesi ve depremzedelere yardımın daha hızlı ulaştırılması için kampanya başlatan AHBAP'ı ve Başkanı sanatçı Haluk Levent'i hedef aldı. Güler, bir programda, para toplayarak depremzedelere yardım yapan Haluk Levent hakkında, "1 milyar lira teslim edemezsin, yönetemez" dedi. Turgay Güler, Haluk Levent'in, bağışları AFAD ile koordineli yürütüyoruz sözlerine, "açık kapı bırakıyor" yorumunu yaptı.

İktidara yakın isimler dört koldan AHBAP, Başkanı sanatçı Haluk Levent ve AHBAP Derneği ile koordineli şekilde çalışan Oğuzhan Uğur'a karşı linç kampanyası başlattı.

Yardım çalışmalarını hedef alan paylaşımlardan bazıları şöyle:

HALUK LEVENT'TEN SALDIRILARA YANIT: AFAD DA AHBAP DA BİZİM

AKP ve MHP cephesinden başlatılan linç kampanyası üzerine açıklama yapan Haluk Levent şu ifadeleri kullandı:

"Koordinasyonunun başındayım ve sosyal medyaya bakamıyorum bile. Aranızda beni seven varsa gerçekten varsa bir tweet istiyorum. Çalışmalarımıza sekte vurmak isteyenlere inat! AFAD da bizim AHBAP da! Tek cümle istiyorum! AFAD da bizim AHBAP da!"

Derneğin yardım çalışmalarının engellendiği iddialarına da yanıt veren Levent, "Valisinden komutanına Ahbaplara hep destek verildi şu 4 günde. Özge Özpirinççi bugün AHBAP'tayken Cumhurbaşkanlığı iletişimden aradılar. 'Bir sıkıntınız olursa arayın' dediler. Yani kimse çalışmalarımıza engel değil. İnanmayın öyle haberlere" dedi.

"AKŞAM 20.00 DE BURDAN YAZACAĞIM"

Bugün bir açıklama daha yapan Haluk Levent, "Deprem sonrası yaraları sarmak için ekibimizle toplantıya girdik. 7-8 saat süreden toplantı sonrası deprem bölgelerine neler yapacağımızın projelerini açıklayacağım. Akşam 20.00 de burdan yazacağım." dedi.

OĞUZHAN UĞUR AKİT VE MİSVAK'IN HEDEFİNDE

AHBAP Derneği ile koordineli şekilde çalışan Oğuzhan Uğur ve ekibi de İktidar yanlısı saldırıların hedefi oldu.

AHBAP Derneği ile koordineli şekilde çalışan Uğur ve ekibi ayrıca sosyal medya üzerinden destek bekleyen yurttaşların sesini yetkililere duyurmaya çalıştı.

Antakya'da enkazdan çıkarılan 15 aylık bebeğin annesi Sema Yeşilağaç, sosyal medya hesabı üzerinden Oğuzhan Uğur, AHBAP Derneği ve Şahan Gökbakar'ı etiketleyerek, "Oğlumu bulduk çok şükür. Allah herkesten razı olsun çok iyi bir aileye denk gelmiş benim yavrum. Allah onlardan da sizlerden de razı olsun" dedi.

YANDAŞLAR HEDEF ALDI

Anne Yeşilağaç'ın paylaşımına "Çok şükür! Devam" yanıtını veren Uğur'u yandaş Yeni Akit gazetesi Süleyman bebek üzerinden Misvak dergisi ise Uğur'un eski paylaşımları üzerinden hedef aldı.

UĞUR'DAN YANIT GELDİ

"Şimdi sırası değil. Gücünüzü bizi RT etmeye harcayın nolur" diyen Uğur ayrıca şunları söyledi:

"Sevgili Misvak ve Akit. Şu sıkıntıyı atlatalım sonra bol bol linç edersiniz beni, lütfen. Hatta geleyim yanınıza dövün beni valla ses etmeyeceğim. Şimdi sırası değil. Gücünüzü bizi RT etmeye harcayın nolur. Hatta ofise gelin bi bilgisayar verelim size koordinasyona destek olun. Yıllar öncesine ait küfürlü iğrenç videolarımı da bulmanıza gerek yok. Yeni ve paylaşmadıklarım var. Söz hepsini ham halleriyle size teslim edeceğim. Nolur gelin buraya, katılın bize"

Başlatılan sistematik linç kampanyasına tepkiler de yükselmeye başladı. Çok sayıda vatandaş AHBAP'a sahip çıktı.

Yandaşların linç kampanyasına Gazeteci Aytunç Akın'dan da tepki geldi. Akın, "Ya yeter be kardeşim! İnsanlar enkaz altında canlarıyla uğraşıyorlar, bunlar paranın derdine düşmüş. Para neden AHBAP’a gidiyor diye çemkireceğinize, şapkayı bir önünüze koyun da düşünün bakalım neden diye! Midem bulanıyor hepinizden!" dedi.