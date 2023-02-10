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  • Şeyma'dan kara haber geldi. 2,5 yıl önce 'deprem nedeniyle hayatımı kaybedersem hakkımı arayın' demişti

Şeyma'dan kara haber geldi. 2,5 yıl önce 'deprem nedeniyle hayatımı kaybedersem hakkımı arayın' demişti

2020'de İzmir depremine tepki gösteren Şeyma isimli genç kız Kahramanmaraş’ta depremde hayatını kaybetti. Şeyma'nın paylaşımda, "Deprem nedeniyle hayatımı kaybedersem hakkımı arayın" dediği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 13:21
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Depremde hayatını kaybeden Şeyma'nın 3 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı

Şeyma'dan kara haber geldi. 2,5 yıl önce 'deprem nedeniyle hayatımı kaybedersem hakkımı arayın' demişti
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin sonucu ağır oldu. 10 ilde büyük hasara yol açan depremde an itibariyle 18 bin 342 vatandaş hayatını kaybetti, 72 bin de yaralı var.

2,5 yıl önce yaşanan İzmir depremine tepki gösteren Şeyma isimli genç kızın da Maraş’ta depremde hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç kızın 2020 yılında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandığı ortaya çıktı:

Bir deprem ülkesinde yaşayan ve deprem tehlikesi yüksek illerden Kahramanmaraş'ta yaşayan biri olarak bir gün burası da Elazığ'ın, İzmir'in kaderini yaşarsa benim için ailem için veya herhangi biri için melek oldu diye iyileştirmeler yapmayın. Hakkımızı arayın

DEPREMDEN SAATLER ÖNCEKİ PAYLAŞIMI DA KAHRETTİ

Birçok kullanıcı Şeyma'nın paylaşımına "Hakkını arayacağız" diye yorum yaptı.

Öte yandan Şeyma'nın depremden 2 buçuk saat önce düşünceli olduğuna dair yaptığı paylaşım da görenleri kahretti.

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Birazcık vicdan yeter
10.02.2023 13:39
Şeyma'nın bildiğini devlet bilmiyor ise (bilse "önlem alırdı" sanırım) başka lafa gerek var mı... Almanya bizim neyimizi kıskansın..! Ey.! AKP MHP li kardeş. Şeyma'yı anlasan yeter.  
 
Melek
10.02.2023 13:33
Gönderilen yardımların TUGVA vb yandaş dernek tarikat tırlarına aktarıldığını, tırlarin üzerinde bezlerin değiştirilerek isimlerinin yazıldığını duyarsak neden hiç şaşırmayız acaba  
 
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