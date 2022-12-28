17-25 Aralık tapelerinde adı bol bol geçen Sıtkı Ayan belgelerini açıkladı. Recep Canpolat yayınladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ailesi ve yakınlarıyla ilgili "Man Adası" iddiasının odağındaki iş insanı Sıtkı Ayan’ın adı, 17-25 Aralık sürecinde geçiyordu. Dönemin başbakanı Erdoğan’ın Ayan için, “Kucağa düşecek” dediği öne sürülmüştü.



Gazeteci Recep Canpolat, Ayan’ın ABD’nin “radarına” girişini Twitter’da bilgisel şeklinde paylaştı. Takipçilerini 21 Mart 2021’e götüren Canpolat, şöyle devam etti: “Beyrut'un deniz manzaralı Kempinski Summerland Oteli'nin bahçesi, ABD tarafından kara listeye alınan İran'ın üst düzey siyasi ve askeri yetkililerini ağırlıyordu. Türkiye'den ASB Group patronu Sıtkı Ayan, İranlılarla aynı masayı paylaşıyordu. Türkiye'de AKP Hükümeti ve yakınlığıyla bilinen ASB Group patronu Sıtkı Ayan, Özellikle İran petrolünü BAE üzerinden satışıyla ilgili İranlı yetkililere, Devrim Muhafızları için petrol satışı aracılığı yapmak ve Kudüs Gücü'ne para sağlamakla ilgili bilgi veriyordu.”

SITKI AYAN’IN YAKALANMAMAK İÇİN DEVREYE SOKTUĞU “EURO” TAKTİĞİ İŞE YARAMADI

Sıtkı Ayan'ın, Beyrut'ta İranlı yetkilileriyle yaptığı görüşmede, petrol satışından kaynaklanan gelirlerin bir bölümünü, 9 Mart 2021 tarihinden itibaren, ASB Group Şirketleri üzerinden 100 milyon euroya yakın bir para aktardığını, dekontları ortaya koyarak bilgilendirdiğini aktaran Canpolat, “Sıtkı Ayan, ASB Group Şirketleri üzerinden yaptığı İran petrol satışından ortaya çıkan gelirlerini, ABD bankacılık sistemine yakalanmamak için AB Finans sitemini kullanarak euro üzerinden yapıyordu. Bu sayede ABD yaptırımlarına girmeyeceğini düşünüyordu.” dedi.







ABD DEVREYE GİRİYOR…

Sonrasında ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) Müfettişleri ASB Group patronu Sıtkı Ayan'ı yakın takibe aldığını söyleyen Canpolat, “İran Devrim Muhafızları için petrol satışına aracılığı yaparak ve Kudüs Gücü'ne para sağlamakla ilgili belgelere ulaşmıştı.” ifadelerini kullandı.











RAPOR VE BELGELER BAŞSAVCILIKTA

Tarihler 8 Aralık 2022'yi gösterdiğinde, ABD Hazine Bakanlığı, başta Sıtkı Ayan ve oğlu Bahattin Ayan'ın da içinde bulunduğu isimler ve ASB Group bünyesindeki şirketleri yaptırım listesine alarak, İran Devrim Muhafızları ve Kudüs Gücü'ne para sağlamakla ilgili soruşturma başlattığını hatırlatan gazeteci Canpolat paylaşımını şöyle devam etti: “Ulaştığımız bilgiye göre, ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi müfettişleri, yılbaşı tatiline girmeden önce Sıtkı Ayan ve şirketleriyle ilgili hazırladığı rapor ve belgeleri, New York Güney Bölgesi Federal Başsavcılığı'na teslim ettiği belirtildi.”









ERDOĞAN VE AİLESİ SORUŞTURMADAN ETKİLENECEK Mİ?

Sıtkı Ayan ve oğlu için tehlike çanları çalmaya başladı...” diyen gazeteci, “Reza Zarrab ve Sezgin Baran Korkmaz'dan sonra Sıtkı Ayan ve oğlunun da önümüzdeki günlerde ABD'de yargı önüne çıkması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi bu soruşturmadan etkilenir mi? Bilemiyoruz.” dedi.

















CANPOLAT BELGE PAYLAŞTI

Öte yandan Sıtkı Ayan’a ait GKRY merkezli OGC-VICTORIA Holding ve Hong Kong merkezli China Haokun üzerinden Mart 2021’de Sıtkı Ayan ve şirketlerine aktarılan meblağların dökümünü paylaşan Canpola, “İran petrol geliri dokümanları, OFAC tarafından raporlara eklenmiştir.” notunu düştü. İşte o belge:





