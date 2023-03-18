18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı kutlu olsun

Cumhuriyet tarihinin en önemli savaşlarından ve zaferlerinden Çanakkale Zaferi’nin bugün 108. Yılı.

18 Mart 1915 tarihinde başlayan ve 8 ay boyunca süren savaşta Mehmetçik canla başla İngiliz, Fransız ve Anzak (Avustralya ve Yeni Zelanda) birlikleriyle mücadele etti. Düşman güçlerinin İstanbul Boğazı'ndan geçerek İstanbul'u ele geçirme planına karşı, Türk askerleri büyük bir fedakarlık ve cesaret göstererek savunma savaşı verdi.

EN KANLI ÇATIŞMA CONKBAYIRI

Savaşın en kanlı çatışmalarından biri, Anafartalar Grubu Komutanı Mustafa Kemal'in liderliğinde gerçekleştirilen Conkbayırı Muharebesi oldu.

Türk askerleri, düşman güçlerinin ilerlemesini durdurarak zafer kazandı. Kazanılan zafer Türkiye’nin en büyük zaferlerinden biri olarak tarihe geçti.

Türkiye’nin bağımsızlığına ve bütünlüğüne giden yolda 18 Mart Zaferi büyük kazançtı.

“BEN SİZE TAARRUZU EMRETMİYORUM ÖLMEYİ EMREDİYORUM”

Savaşta Mustafa Kemal Atatürk’ün komutanlara, “Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum! Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçebilir” verdiği emir de tarihe kazındı.

Tarihe Türk'ün zaferi olarak geçen Çanakkale Zaferi, miras olarak ardından onlarca anı ve hatırayı bıraktı.

Her yıl olduğu gibi 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü Türkiye'nin dört bir yerinde çeşitli etkinliklerle hatırlanacak.

Ülkenin dört bir yanında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale’yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımız anılacak.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’nci yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu, Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'nin ve istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını minnetle anıyoruz.

18 MART MESAJLARI

Çanakkale Zaferimizin 108. yılında; Cumhuriyetimizin kurucusu, Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale’nin ve istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını şükran ve minnetle yâd ediyorum.

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın, bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ve ; bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir.



Çanakkale ruhu; aziz milletimizin en zor zamanlarda her türlü meşakkate göğüs gerip fedakarlık yapması, büyük zaferler kazanmasıdır.

Çanakkale Zaferi, vatanseverlik, fedakârlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.

İstiklâl uğrunda, namus yolunda can veren Mehmedin yattığı yerdir.Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır . Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

Son şafak, son dua! Dönmeyi düşünmediler bile... Cennet vatanın kutsal şehitleri, ruhunuz şad olsun.Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Çanakkale şehitlerimizi minnetle anmaktayız.



