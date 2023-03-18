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Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı’nın Atatürk alerjisi. Hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu

Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’in Atatürk alerjisi ortaya çıktı. Seddülbahir köy meydanında yapılan düzenleme çalışmaları sırasında sökülen Atatürk büstünün yerine konulmadığı görüldü. Öte yandan Kaşdemir hakkında suç duyurusu bulunuyor.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 13:27
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Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı’nın Atatürk alerjisi

Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı’nın Atatürk alerjisi. Hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu
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Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’in talimatı ile Çanakkale Şehitler Abide’sinin bulunduğu Seddülbahir köy meydanı düzenlemesinde yerinden sökülen Atatürk büstü yenileme çalışmaları sonrasında yerine konulmadığı görüldü. Halk tarafından Atatürk’ün büstünün olmaması sebebiyle vatandaşlar İsmail Kaşdemir’e tepki gösterdiler.

HAKKINDA SUÇ DUYURUSU VAR

Çanakkale’de S.Ş. isimli bir vatandaş, aralarında Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’in de bulunduğu 3 kişi hakkında Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Haklarında 2017 yılından beri TCK‘nın 257/f.1-2 maddesine göre “görevi kötüye kullanma ve ihmal” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulan İsmail Kaşdemir ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Planlama ve Proje Grup Başkanı Muhamed Parlak hakkında 7 ayrı konuda şikayet bulunuyor.

Birçok delinin olduğu dosyada, imar alanında usulsüzlükler yapıldığı hakkında suça tanıklık eden isimlerin olduğu ve dava sürecinde bu tanıkların Kaşdemir ve ekibi hakkında ifade vereceği belirtiliyor.

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