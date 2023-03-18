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Kılıçdaroğlu’dan Çanakkale Zaferi Paylaşımı

Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünde kutlama mesajı paylaştı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 11:15
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Kılıçdaroğlu’dan Çanakkale Zaferi Paylaşımı

Kılıçdaroğlu’dan Çanakkale Zaferi Paylaşımı
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Cumhuriyet tarihinin en önemli savaşlarından ve zaferlerinden Çanakkale Zaferi’nin bugün 108. Yılı. Her yıl olduğu gibi 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü Türkiye'nin dört bir yerinde çeşitli etkinliklerle hatırlanıyor.

Cumhuriyetimizin kurucusu, Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'nin ve istiklal mücadelesinin bütün kahramanları minnetle anılıyor.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108'inci yılı dolayısıyla videolu kutlama mesajı yayınladı.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Özgürlük ve bağımsızlığımızın büyük destanı #18MartÇanakkaleZaferi’mizin 108. yılı kutlu olsun. Bu emsalsiz destanı yaratan başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."

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