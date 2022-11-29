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Çanakkale şehitlerinin arasına Ermeni soykırımı yalanı sıkıştırılınca bakanlık karıştı

SuperHaber yazarı Ceyhun Bozkurt, Dışişleri Bakanlığı'nın 2015 yılındaki almanağında Çanakkale şehitlerinin yanına Ermenistan'daki soykırım yalanı anıtının fotoğrafını koyduklarını ortaya çıkardı. Söz konusu almanağın apar topar toplatıldığı öğrenildi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 19:45
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Dışişleri Bakanlığı'nın 2015 yılındaki raporunda sözde Ermeni soykırımı anıtına yer verildiği ortaya çıktı

Çanakkale şehitlerinin arasına Ermeni soykırımı yalanı sıkıştırılınca bakanlık karıştı
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SuperHaber yazarı Ceyhun Bozkurt, Dışişleri Bakanlığı’nın 2015 yılına ilişkin almanağında (faaliyet raporlarının yer aldığı yıllık), Ermenistan’daki sözde soykırım anıtının yer alması üzerine yayının apar topar toplatıldığı ortaya çıktı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından her sene almanak yayınlanarak o sene içerisinde yapılan faaliyetler ve projeler anlatılıyor.

2016’da yayınlanan 2015 yılı almanağının apar topar toplatıldığı ve tekrar basıldığı ortaya çıktı.

ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİ FOTOĞRAFLARININ ARASINA ERMENİ YALANI SIKIŞTIRDILAR

Bozkurt'un haberine göre 2015 almanağında, Çanakkale’de şehit düşen Türk askerleri ve hayatını kaybeden Anzak askerleri için düzenlenen anma töreninin fotoğrafları yer aldı.

Bir sayfada yer alan fotoğraflarda, Çanakkale Şehitliği’nin fotoğrafları arasına, Ermenistan’daki sözde soykırım anıtının fotoğrafının “sıkıştırıldığı” görüldü.

ALMANAK APAR TOPAR TOPLATILMIŞ

Araya eklenen fotoğrafın, sözde 1915 Ermeni soykırımının 100. yılına denk geldiğini ifade eden Ceyhun Bozkurt, bu hatanın fark edilmesi üzerine almanağın derhal piyasadan toplatıldığını ifade etti.

Not: Almanak takvime göre düzenlenmiş, özel bir alan veya alanlarda bilgiler içeren yıllık bir yayındır.

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Ceyhan
29.11.2022 20:16
Normaldır.hemen,hemen her konuda içindekiler dışa yansıyor.sonrada yalnışlık oldu diyip ört bas ediliyor.sonra daha büyüğü yapılıyor.  
 
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