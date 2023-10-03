Kız çocuğunu taciz eden taksi şoförü tutuklandı. Taksicinin söyledikleri kızın yüzünü bembeyaz etmişti

Edinilen bilgilere göre, 13 yaşındaki İ.Ö. okulda aldığı ek ders eğitimi sonrası evine gitmek için ticari taksiye bindi. Kendisini 24 yaşında olarak tanıtan taksi şoförü H.G. (30) ise İ.Ö'ye özel hayatından bahsetti.

İ.Ö. sürücünün sorusu üzerine 13 yaşında olduğunu söyledi. Bunun üzerine kız çocuğu, şoförün sözlü tacizi ile karşı karşıya kaldı.

Evine geldiğinde taksiden korkarak inen İ.Ö. durumu ailesine anlattı. Ailenin şikayeti üzerine şüpheli H.G. emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli H.G. cinsel taciz suçundan hakkında yürütülen tahkikatın ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Baba B.Ö "Kızımız hafta sonları LGS'ye hazırlandığı için ek ders alıyor. Okuluna gidiyor. Okulunda da ders bittiğinde biz alamıyoruz kendisini ve her zaman zaten kullandığımız taksi durağından güvenlikten rica ediyoruz taksi çağırıyor. Şimdi taksinin zaten görüntülerden baktığımızda okula girişi bir problem. Kaldırıma çıkarak giriyor. Bir şekilde kızım taksiye biniyor ve gelmeye başlıyor. Yolculuk sırasında önce kendine dair çok fazla detay vermeye başlıyor. Şahıs eski ilişkilerinden bahsediyor. Yaşı 30 olmasına rağmen 24'müş gibi gösteriyor. Kızıma öyle söylüyor. Yolculuk devam ederken yine çok üslupsuz detaylara giriyor. Eski sevgilisinin onu aldattığını, onun da antidepresan kullandığı gibi anlamsız detaylara giriyor." dedi. Konuşmasına devam eden B.Ö, "Kızım o ana kadar biraz daha sohbet gibi anlıyor kızım. 13 yaşında günün sonunda. Ama doğruyla yanlışı ayırt edebilecek kadar eğitimi var o konuda. Ne zaman ki kızıma ' Erkek arkadaşın var mı, ben çok yalnızım. Sen kaç yaşındasın.' diye sormaya başladığında kızım 13 cevabını veriyor ama bunu duyar duymaz kendince iltifat ediyor adı altında aslında sarkıntılık yapmaya başlıyor. Diyor ki, 'Gözlerin çok güzelmiş. Dikiz aynasından bakarak söylüyor. Ben çok yalnızım. Konuşmaya çok ihtiyacım var gibi laflar etmeye başlıyor. Sen çok olgun görünüyorsun gibi laflar etmeye başlıyor. Kızım burada tedirgin olmaya başlıyor. Tabii 13 yaşındaki kız da şunun kararını veriyor. Eve yaklaştığımda şu an bağırmalı mıyım yoksa dayanmalı mıyım eve kadar deyip bir karar veriyor. İnisiyatif alıyor ve eve yakın olduğu için bir eve kadar gelmesini bekliyor. Yolculuğa da devam edecekti normalde. Buradan başka bir yere gidecekti. İptal ediyor. Parasını ödüyor. Eve geliyor ve bembeyaz yüzü" açıklamasında bulunmuştu.