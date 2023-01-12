12 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Zulüm gören İmamoğlu ile fen bilimleri öğretmeni arasındaki bağı Arslan Bulut açıkladı

Zulüm gören İmamoğlu ile fen bilimleri öğretmeni arasındaki bağı Arslan Bulut açıkladı

Güleç yüzlü olduğu için neden dayak yiyorlar? Arslan Bulut vicdansız fen bilgisi öğretmeni ile her türlü zulmü gören Ekrem İmamoğlu arasındaki bağı yazdı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 10:08
Takip Et

Vicdansız fen bilgisi öğretmeni ile İmamoğlu arasındaki bağ

Zulüm gören İmamoğlu ile fen bilimleri öğretmeni arasındaki bağı Arslan Bulut açıkladı
+
Aa
-

Yeniçağ Gazetesi yazarlarından Arslan Bulut, bugünkü yazısında ortaokuldayken fen bilgisi öğretmeni tarafından kendisinin ve sıra arkadaşlarının yaşadığı vicdansızlıkları kaleme aldı.

O dönemlerde yaşadıklarını şöyle özetledi:

"ADAM GÜLENDEN HOŞLANMIYOR, NEDEN GÜLÜYORSUN"

Öğretmenimiz, her konuşmasında "asarım, keserim"  tarzı söylemler kullanıyordu. Bu arada orta sıralarda oturan Özbey adlı arkadaşımızı her derste tahtaya kaldırıp dövüyordu. Bir gün Özbey ile konuştum, "Adam gülenden hoşlanmıyor, sen de her derste bu sebeple dayak yiyorsun... Neden gülüyorsun?" diye sordum... Cevap vermedi ama sıra arkadaşı "Özbey'in yüz yapısı böyle, güleç yüzlü..." dedi... Hayret ettim. Günlerdir dayak yiyor ama ses çıkarmıyordu...

Bir biyoloji dersinde öğretmenimiz yine Özbey'i yanına çağırdı. Özbey yerinden kalkıp dayak yemeye gidiyordu ki parmak kaldırdım, "Hocam" dedim, "Özbey gülmüyor,  yüz yapısı böyle. Güleç yüzlü..."

Birkaç kişi daha beni doğruladı... Öğretmenimiz, Özbey'in yüzüne dikkatlice baktı, baktı... Tabii pişman olmuştu ama özür dilemedi... "Yerine otur" dedi, konuya geçti...

'HAKARET ETTİN' DİYEREK SİYASİ YASAK GETİRİLİYOR

Siyasi mücadele içerisinde iktidar ve muhalif görüşlü kişilerin ideolojilerine uymayan herkesi cezalandırma yöntemlerine değinen Arslan Bulut, siyasilerin hiçbir şey bulamazlarsa 'hakaret ettin' diyerek birbirlerine siyasi yasak getirmeye çalıştığına değindi. Ekrem İmamoğlu'na yapılan durumun da ideoloji farklılığından kaynaklandığını belirtti. Fen bilgisi öğretmeninin ortaokuldaki arkadaşı Özbey'e uyguladığı stratejinin benzerinin Ekrem İmamoğlu'na da uygulandığını şu ifadelerle kaleme aldı:

İktidara gelenler, muhalifleri veya ideolojilerine uymayan herkesi her vesileyle cezalandırmaya çalışıyor... Hiçbir şey bulamazlarsa, işi  "hakaret ettin" diye siyasi yasak getirmeye kadar götürüyorlar. Ekrem İmamoğlu'na yaptıkları gibi... Tabii demokrasilerde iktidar gibi muhalefet de sistemin olmazsa olmazıdır ama umurlarında bile değil... "Sen misin İstanbul'u elimizden alan, gör öyleyse karşılığını" diyorlar...

"Ahmak" demek hakaretse, bu sözü bir kamu görevlisi olan İBB Başkanı'na karşı kullanmak serbest ama onun da aynı kelimeyle cevap vermesi suç, öyle mi? Ve buna da hukuk diyorlar!

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Adem
12.01.2023 11:35
Gerçekten eskiden öğretmenlere gerçekleri öğretmedikleri gibi herhalde acımasızca dayak atmalarını söylediler sanırım çünkü dersi anlamayanlara sertçe dövüyorlardı, belki de çoğu hasarlar onlardan kay  
 
Adem
12.01.2023 11:29
Eğitim sistemi Siyonistlerin eline verilmiş amaçları millete gerçek bilimi ve eğitimi vermemek içindir, saçma eğitimlerle beynimizi şeytanlığa yönlendirerek gelecek nesillerin de şeytancıl olmasını sa  
 
Veli keskin
12.01.2023 11:15
80 li ve 90 lı yıllarda ilk ve orta okulda okumuş biri olarak söyleyebilirim öğretmen şiddeti çok fazlaydı bu insan bile diyemiyorum öğretmen bozuntuları siddetin hakaretin hepsini yaptılar maalesef.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
1
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
2
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
3
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
4
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
5
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
6
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
7
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
﻿Rekabet Kurulu'ndan 13 özel okul hakkında soruşturma
﻿Rekabet Kurulu'ndan 13 özel okul hakkında soruşturma
﻿Rekabet Kurulu'ndan 13 özel okul hakkında soruşturma
﻿Zehir tacirlerine operasyon
﻿Zehir tacirlerine operasyon
﻿Zehir tacirlerine operasyon
﻿Balıkesir'de yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Balıkesir'de yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Balıkesir'de yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Kılıçdaroğlu Yörük Türkmen temsilcileriyle görüştü
﻿Kılıçdaroğlu Yörük Türkmen temsilcileriyle görüştü
﻿Kılıçdaroğlu Yörük Türkmen temsilcileriyle görüştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.