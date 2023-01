Zulüm gören İmamoğlu ile fen bilimleri öğretmeni arasındaki bağı Arslan Bulut açıkladı

Yeniçağ Gazetesi yazarlarından Arslan Bulut, bugünkü yazısında ortaokuldayken fen bilgisi öğretmeni tarafından kendisinin ve sıra arkadaşlarının yaşadığı vicdansızlıkları kaleme aldı.

O dönemlerde yaşadıklarını şöyle özetledi:

"ADAM GÜLENDEN HOŞLANMIYOR, NEDEN GÜLÜYORSUN"

Öğretmenimiz, her konuşmasında "asarım, keserim" tarzı söylemler kullanıyordu. Bu arada orta sıralarda oturan Özbey adlı arkadaşımızı her derste tahtaya kaldırıp dövüyordu. Bir gün Özbey ile konuştum, "Adam gülenden hoşlanmıyor, sen de her derste bu sebeple dayak yiyorsun... Neden gülüyorsun?" diye sordum... Cevap vermedi ama sıra arkadaşı "Özbey'in yüz yapısı böyle, güleç yüzlü..." dedi... Hayret ettim. Günlerdir dayak yiyor ama ses çıkarmıyordu...

Bir biyoloji dersinde öğretmenimiz yine Özbey'i yanına çağırdı. Özbey yerinden kalkıp dayak yemeye gidiyordu ki parmak kaldırdım, "Hocam" dedim, "Özbey gülmüyor, yüz yapısı böyle. Güleç yüzlü..."

Birkaç kişi daha beni doğruladı... Öğretmenimiz, Özbey'in yüzüne dikkatlice baktı, baktı... Tabii pişman olmuştu ama özür dilemedi... "Yerine otur" dedi, konuya geçti...

'HAKARET ETTİN' DİYEREK SİYASİ YASAK GETİRİLİYOR

Siyasi mücadele içerisinde iktidar ve muhalif görüşlü kişilerin ideolojilerine uymayan herkesi cezalandırma yöntemlerine değinen Arslan Bulut, siyasilerin hiçbir şey bulamazlarsa 'hakaret ettin' diyerek birbirlerine siyasi yasak getirmeye çalıştığına değindi. Ekrem İmamoğlu'na yapılan durumun da ideoloji farklılığından kaynaklandığını belirtti. Fen bilgisi öğretmeninin ortaokuldaki arkadaşı Özbey'e uyguladığı stratejinin benzerinin Ekrem İmamoğlu'na da uygulandığını şu ifadelerle kaleme aldı:

İktidara gelenler, muhalifleri veya ideolojilerine uymayan herkesi her vesileyle cezalandırmaya çalışıyor... Hiçbir şey bulamazlarsa, işi "hakaret ettin" diye siyasi yasak getirmeye kadar götürüyorlar. Ekrem İmamoğlu'na yaptıkları gibi... Tabii demokrasilerde iktidar gibi muhalefet de sistemin olmazsa olmazıdır ama umurlarında bile değil... "Sen misin İstanbul'u elimizden alan, gör öyleyse karşılığını" diyorlar...

"Ahmak" demek hakaretse, bu sözü bir kamu görevlisi olan İBB Başkanı'na karşı kullanmak serbest ama onun da aynı kelimeyle cevap vermesi suç, öyle mi? Ve buna da hukuk diyorlar!