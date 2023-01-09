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Saray'ın şarkıcısı Demet Akalın öğretmen eylemine katıldı

Saray'a yakınlığı ile bilinen Demet Akalın atanamayan öğretmenlerin eylemine katıldı. Kendisine tepki gösteren bir kişiye yanıt veren Akalın, "Edepsizliğe lüzum yok teyzeciğim. Geldiğime pişman ettirme" açıklamalarında bulundu.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 17:15
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Demet Akalın öğretmen eyleminde bir öğretmenin tepkisiyle karşılaştı

Saray'ın şarkıcısı Demet Akalın öğretmen eylemine katıldı
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İstanbul'da atama bekleyen öğretmenlerin yaptığı eyleme Saray'a yakınlığı ile bilinen şarkıcı Demet Akalın da katıldı.

Demet Akalın, konuşma yaptığı sırada bir öğretmenin tepkisiyle karşılaştı.

Demet Akalın, "Umarım sesinizi duyarlar öyle umut ediyorum" sözlerine öğretmen, "Erdoğan'ın oraya gittiğinde söylersin ona" dedi.

Demet Akalın ise kadına, "Edepsizliğe lüzum yok teyzeciğim. Sağ ol, teşekkür ederim. İnsanı geldiğine pişman ettirme. Ben sizin için buradayım, gençler için buradayım Öğretmenlerin olduğu her yerde medeniyet vardır diyorum" ifadeleriyle yanıt verdi.

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sözhan
9.01.2023 17:49
AZ BİLE SÖYLEMİŞ TEYZEM, BANA DENK GELMİYOR Kİ BUNLAR.....  
 
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