Saray'ın şarkıcısı Demet Akalın öğretmen eylemine katıldı

İstanbul'da atama bekleyen öğretmenlerin yaptığı eyleme Saray'a yakınlığı ile bilinen şarkıcı Demet Akalın da katıldı.

Demet Akalın, konuşma yaptığı sırada bir öğretmenin tepkisiyle karşılaştı.

Demet Akalın, "Umarım sesinizi duyarlar öyle umut ediyorum" sözlerine öğretmen, "Erdoğan'ın oraya gittiğinde söylersin ona" dedi.

Demet Akalın ise kadına, "Edepsizliğe lüzum yok teyzeciğim. Sağ ol, teşekkür ederim. İnsanı geldiğine pişman ettirme. Ben sizin için buradayım, gençler için buradayım Öğretmenlerin olduğu her yerde medeniyet vardır diyorum" ifadeleriyle yanıt verdi.