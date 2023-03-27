Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

TFF, 1.Lig'de 29. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
Yarın
14.30 Boluspor - Samsunspor: Kadir Sağlam
17.00 Altınordu - Denizlispor: Volkan Bayarslan
17.00 Pendikspor - Keçiörengücü: Yiğit Arslan
29 Mart Çarşamba
13.30 Bandırmaspor - Bodrumspor: Gürcan Hasova
16.00 Rizespor - Manisa FK: Oğuzhan Aksu
30 Mart Perşembe
17.00 Erzurumspor FK - Altay: Burak Olcar
20.00 Sakaryaspor - Eyüpspor: Burak Pakka
İLGİLİ HABERLER