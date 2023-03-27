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Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Milli arada Spor Toto 1. Lig'in heyecanı hız kesmeden sürüyor. 1. Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 13:23
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1.Lig'in hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
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TFF, 1.Lig'de 29. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

14.30 Boluspor - Samsunspor: Kadir Sağlam

17.00 Altınordu - Denizlispor: Volkan Bayarslan

17.00 Pendikspor - Keçiörengücü: Yiğit Arslan

29 Mart Çarşamba

13.30 Bandırmaspor - Bodrumspor: Gürcan Hasova

16.00 Rizespor - Manisa FK: Oğuzhan Aksu

30 Mart Perşembe

17.00 Erzurumspor FK - Altay: Burak Olcar

20.00 Sakaryaspor - Eyüpspor: Burak Pakka

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