Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

TFF, 1.Lig'de 29. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

14.30 Boluspor - Samsunspor: Kadir Sağlam

17.00 Altınordu - Denizlispor: Volkan Bayarslan

17.00 Pendikspor - Keçiörengücü: Yiğit Arslan

29 Mart Çarşamba

13.30 Bandırmaspor - Bodrumspor: Gürcan Hasova

16.00 Rizespor - Manisa FK: Oğuzhan Aksu

30 Mart Perşembe

17.00 Erzurumspor FK - Altay: Burak Olcar

20.00 Sakaryaspor - Eyüpspor: Burak Pakka