Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor: Yüzde 50 indirim imkanı. Araç sahipleri dikkat

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, trafik sigortasında basamak isteminde yeni sisteme geçileceğini duyurdu.



Kovid-19 sonrası 26 milyon araç sahibinin en büyük dertlerinden biri olan zorunlu trafik sigortasındaki sorunlar "kalıcı olarak" tarih oluyor.



26 MİLYON ARAÇ SAHİBİNİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Türkiye Sigorta Birliği, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi, TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi ve diğer paydaşlarla belirlenen yeni yol haritası 26 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren bu alandaki sorunları çözmek için gerekli önlemleri içerecek.



Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu trafik sigortaları için araç sahiplerini yakından ilgilendiren açıklamayı yaptı. Eroğlu şu ifadeleri kullandı:



"Trafik sigortasında mevcut basamak sistemini genişletiyoruz. Dinamik basamak yöntemiyle 7. basamakta bulunup 5 yıldır kaza yapmayan sürücüler 8. basamağa çıkacak ve sigorta poliçelerine yüzde 50 indirime ulaşacak. Çok riskli sürücüler 0. basamakta bulunacak ve yüzde 200 prim uygulanacak."

