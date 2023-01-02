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Kabak çekirdeğinde büyük tehlike. 1 avuçtan fazlası zehir saçıyor

Kabak çekirdeğinin faydası olduğu kadar zararı da var.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 16:00
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Kabak çekirdeğinde büyük tehlike. Zehir saçıyor

Kabak çekirdeğinde büyük tehlike. 1 avuçtan fazlası zehir saçıyor
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Severek tükettiğimiz kabak ve kabak çekirdeğinin faydaları saymakla bitmiyor. Ancak fazla tüketilen kabak çekirdeğinin zararlı olduğu ortaya çıktı.

Halk TV'nin aktardığı habere göre; kabak çekirdeğiyle ilgili kimsenin bilmediği bir ayrıntı ortaya çıktı. Eğer sizlerde atıştırmalık olarak kabak çekirdeği tüketiyorsanız bilmeniz gereken bazı bilgiler var.

Az tüketildiğinde çokça faydası bulunan kabak çekirdeğinin gereğinden fazla tüketilmesi durumunda çok zararlı olduğu öğrenildi. Beslenme uzmanları da kabak çekirdeğinin tehlikeleri konusunda uyarıyor. 1 avuçtan fazla kabak çekirdeği tüketiyorsanız derhal bu alışkanlığınızdan vazgeçin.

Kabak çekirdeğinin sayısız faydaları bulunur. Kabak çekirdeği, bal kabağı, sakız kabağı bitkisinin tohumu olarak kullanılmaktadır. Eski zamanlardan günümüze kadar ise atıştırmalık olarak tüketiliyor. Hafif kavruluyor. Tuzlu ve tuzsuz olarak tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Kabak çekirdeğiyle yapılmış çok sayıda unlu mamuller de bulunuyor.

Kabak çekirdeğinin faydaları;

Antioksidan bakımından zengindir.
*Diyabet riskini azaltabilir.
*Antikanser özellikleri vardır.
*Kötü kolesterol seviyelerini düşürebilir.
*Uykuyu iyileştirir.
*Diyet atıştırmalığı için uygundur.
*Parazitlerin vücuttan atılmasını sağlar.
*Mesane sağlığına faydalıdır.

1 AVUÇ TÜKETMEK GEREKİYOR

Ancak kabak çekirdeğini günde 1 avuç tüketmek gerekiyor. 1 avuçtan fazla tüketilen kabak çekirdeğinin bazı zararları bulunuyor. Fazla tüketildiğinde sindirim sorunlarına yol açabilir ya da fazla kilo alımına sebep olabilir. Ayrıca kabak çekirdeğinin aşırı tüketimi sivilce oluşumuna neden olabilir. Bu yüzden cilt sorunu olan ve yağlı cilde sahip olan kişilerin, kabak çekirdeği aşırı tüketmemesi tavsiye edilir.

Kabak çekirdeği lif bakımından yüksektir, çok miktarda yemek gaz veya şişkinliğe neden olabilir. Lif, dışkıyı toplamaya yardımcı olur ve uzun vadede kabızlığı önler, ancak bir kerede çok fazla kabak çekirdeği yemek şiddetli kabızlığa neden olabilir. Bu yüzden günde 1 avuçtan fazla kabak çekirdeği tüketmek tavsiye edilmiyor.

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