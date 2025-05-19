2 dizinin daha final tarihi netleşti

7 Şubat Cuma akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan ‘Bir Zamanlar İstanbul’ (TRT 1) için final kararı alındı. Alina Boz ve Cihangir Ceyhan’ı bir araya getiren dizi, 30 Mayıs’taki 16. bölümüyle ekranlara veda edecek.

İlk bölümden itibaren hep gününün yanlış olduğunu söylemiştim. Bu yüzden iyi reyting alan bir iş de olmadı. Gün değişikliği yapılarak ömrü daha uzun olabilirdi. Bu dizi için en ideal gün Perşembe’ydi. Kamu kurumunda yayınlanınca reyting kaygısı pek olmuyor. Bir yere kadar şans veriliyor.

Bir diğer dizi ise, uzun süredir akıbeti merak edilen ‘Leyla Hayat Aşk Adalet’ (NOW TV). Alperen Duymaz, Cemre Baysel ve Halil İbrahim Ceyhan’ı buluşturan dizi, aksi bir durum olmazsa, 18 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanacak 38. bölümüyle ekran ömrünü tamamlayacak. 11 Eylül 2024’te ilk bölümü izleyiciyle buluşan dizi, özellikle ‘Eşref Rüya’nın aynı gün ekrana gelmesiyle büyük kan kaybı yaşadı.

Reyhan Uludağ’dan 20. kişisel sergi

Ressam Reyhan Uludağ’ın ‘Dijital İnsancık-Bana Çizgini Anlat’ isimli 20. kişisel sergisi, Kadıköy Göztepe’deki Beyaz Köşk G&G Sanat Merkezi’nde açıldı.

Daha önce yurt dışında 3 kişisel sergi açan, ulusal ve uluslararası 100 civarında karma sergide sanat tutkunlarıyla eserlerini buluşturan Reyhan Uludağ, sergisiyle sanatseverleri farklı bir yolculuğa çıkarmayı amaçlıyor. Sergi, tuval ve cam üzerine yapılmış çalışmalar, üç boyutlu eserler ve dijital işlerden oluşuyor. Sergiyi gezerken büyülendim. İnsana farklı bir bakış açısı kazandırıyor.

Sergi, ressam Güher Elçiçek tarafından 2020 yılında kurulan G&G Sanat Merkezi’nde 31 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek. Reyhan Uludağ, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde Doç. Dr. ünvanıyla öğretim üyeliğine devam ederken aynı zamanda üniversitenin Sanat ve Kültür Yönetimi Bölüm Başkanlığı görevini de yürütüyor.

Bünyamin Dal okurlarıyla buluştu

Sağlık sektöründe önemli atılımlar yapmış, uluslararası deneyime sahip bir yönetici ve doktor olan Bünyamin Dal, Librum Kitap etiketiyle çıkan yeni kitabı ‘İnsan Kalmak’ın imza gününde okurlarıyla buluştu.

Göztepe D&R Mağazası’ndaki etkinliğe yazarın sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Okurunu, duru bir Türkçe’yle düşünmeye çağıran yazar; bilim, felsefe, sanat ile yaratıcılığın, dünyaya inanmanın ve evrensel etik değerleri, bilgisiyle, coşkuyla yaşamanın her koşulda mümkün olduğunu ‘İnsan Kalmak’ adlı eserinde gösteriyor.

Bünyamin Dal, kitabında önemli ve öğretici birçok konuyu kendi öz yaşamından örneklerle anlatırken odağına etik değerleri alıyor. Kimi zaman felsefi kimi zaman da evrensel değerleri basit ve anlaşılır bir dille okuruna aktarıyor.