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2 milyon lira gasp eden 'ticari taksi şoförü görünümlü' turist hırsızlarına operasyon

İstanbul'da 8 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yankesicilik yöntemiyle turistlerin paralarını çaldıkları belirlenen 15 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 13:52
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2 milyon lira gasp eden turist hırsızlarına operasyon

2 milyon lira gasp eden 'ticari taksi şoförü görünümlü' turist hırsızlarına operasyon
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AA'da yer alan haberde, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta "ticari taksi şoförü görünümlü" şüphelilerin, yabancı turistlerin paralarının bir kısmını, geçerliliğini kontrol etme bahanesiyle alıp tırnaklama (avuç içerisinde saklama) yoluyla çaldığı tespit edildi.

Ekipler, 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda organize şekilde çalışan 15 şüphelinin yakalanması için harekete geçti.



Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, Maltepe, Bayrampaşa, Şişli, Eyüpsultan ve Esenyurt 'ta belirlenen 23 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı.

Şüphelilerin gerçekleştirdiği 32 hırsızlık olayıyla 2 milyon lira çaldıkları belirlendi.

Hakkında 27 suç kaydı bulunan suç örgütü elebaşı H.C.Ö'nün (44) de aralarında bulunduğu 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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