2 yaşındaki küçük çocuğu otoparkta unuttular

Kaynak: İHA
2 yaşındaki küçük çocuğu otoparkta unuttular

Samsun'da Cumhuriyet Meydanı kapalı otoparkında 2 yaşındaki bir çocuk unutuldu.

Samsun'un Cumhuriyet Meydanı kapalı otoparkında yaşanan olayda, 2 yaşındaki bir çocuk unutuldu. Otopark görevlilerinin dikkati sayesinde fark edilen çocuk, kısa sürede ailesine kavuşturuldu. Görevliler, otopark içerisinde tek başına gezen çocuğu fark ederek hemen harekete geçti. Çocuğun yanında kimsenin olmaması üzerine aileyi arayan görevliler, başarısız olunca durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

Olay yerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuğu teslim aldı ve güvenli bir şekilde ailesine ulaştırmak için çalışmalara başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda çocuğun ailesi bulunarak küçük çocuk sağ salim teslim edildi.

Son Haberler
Canını Suriyelilerden zor kurtaran Türk şoförünün hali yürek yaktı. Bu hale getirenler utansın Gündem
Canını Suriyelilerden zor kurtaran Türk şoförünün hali yürek yaktı. Bu hale getirenler utansın
Alevler evleri teğet geçti Yerel Haberler
Alevler evleri teğet geçti
Yine izmarit yine yangın! Video
Yine izmarit yine yangın!
De Bruyne bitti Maskeli Sürvari 'devam' dedi Spor
De Bruyne bitti Maskeli Sürvari 'devam' dedi
ABD’de Florida yapay eti yasaklayan ilk eyalet oldu Dünya
ABD’de Florida yapay eti yasaklayan ilk eyalet oldu
Ev sahibi tarafından sokağa atılan 3 kardeşe devlet sahip çıktı Yerel Haberler
Ev sahibi tarafından sokağa atılan 3 kardeşe devlet sahip çıktı
Belçika kendini yaktı. Fransa 85'te piyango vurdu Spor
Belçika kendini yaktı. Fransa 85'te piyango vurdu