2 yaşındaki küçük çocuğu otoparkta unuttular

Samsun'un Cumhuriyet Meydanı kapalı otoparkında yaşanan olayda, 2 yaşındaki bir çocuk unutuldu. Otopark görevlilerinin dikkati sayesinde fark edilen çocuk, kısa sürede ailesine kavuşturuldu. Görevliler, otopark içerisinde tek başına gezen çocuğu fark ederek hemen harekete geçti. Çocuğun yanında kimsenin olmaması üzerine aileyi arayan görevliler, başarısız olunca durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

Olay yerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuğu teslim aldı ve güvenli bir şekilde ailesine ulaştırmak için çalışmalara başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda çocuğun ailesi bulunarak küçük çocuk sağ salim teslim edildi.